Жителям региона расскажут, как уберечься от гриппа

Телефонная горячая линия. Фото ИА "Тюменская линия"

Всероссийская горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ будет работать до 16 октября.

Гражданам расскажут, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Специалисты проконсультируют родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, расскажут о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний.

Специалисты Роспотребнадзора по Тюменской области проконсультируют жителей региона по телефону: 8-904-492-92-30 с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу - с 9 часов до 16 часов 45 минут.

Для жителей муниципальных районов будут работать горячие линии в территориальных отделах управления. Жители Голышмановского, Армизонского, Аромашевского и Омутинского районов смогут задать вопросы по телефону: 8(34546) 2-52-82.

Территориальный отдел в Ялуторовске, Заводоуковске, Упоровском, Юргинском и Ялуторовском районах будет работать по телефонам: (34542) 9-03-46 и 8(34535) 2-01-70. Территориальный отдел в Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском и Сорокинском районах – (34551) 6-03-47, в Бердюжском, Казанском и Сладковском районах – (34553) 4-19-08, 4-20-16. В Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском - Ярковском районах – (3456) 25-08-85.

Телефоны горячих линий в территориальных отделах будут работать с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 часов до 15 часов 45 минут.