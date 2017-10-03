Суд изменил условное наказание бывшему главе тюменского "Водоканала" на реальное

Фото: прокуратура РФ

Три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима получил бывший генеральный директор Тюменского "Водоканала" Дмитрий Антонов в результате заседания апелляционной коллегии 3 октября.

Апелляцию на решение Центрального районного суда о назначении Антонову условного срока подавала прокуратура.

Напомним, что в 2016 году ООО "РСУ Тюмень" на основании договоров подряда выполняло работы по строительству, капитальному ремонту, реконструкции водопроводов, техническому обслуживанию и аварийному прикрытию сетей, принадлежащих "Водоканалу". За выгодные условия подряда и будущие преференции Антонов с 1 октября 2016 года по 24 января 2017 года неоднократно требовал у ремонтной организации взятку в 1 млн 800 тыс. рублей.

Первую часть денег ему передали уже под наблюдением правоохранительных органов. Антонов был задержан и по решению суда заключен под стражу.

Надзорные органы просили назначить Антонову реальный срок - восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в 9 млн рублей (пятикратный размер взятки). Кроме того, прокуратура предлагала оставить арест на имущество осужденного (две квартиры, два нежилых помещения и две иномарки) до исполнения наказания в виде штрафа.

Однако суд ограничился условным сроком в четыре года без штрафа. Антонов был освобожден, арест с имущества снят.

3 октября Антонов опять был взят под стражу в зале суда, сообщает прокуратура Тюменской области.