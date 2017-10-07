В Викулово выбрали лучшего молодого овощевода

В Викулово выбрали лучшего молодого овощевода. Фото: hototyumen.ru

Лучшего овощевода выбрали в Викуловском отделении Ишимского многопрофильного техникума. Им стала студентка Наталья Коржева.

Как рассказала методист техникума Наталья Плюхина, конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся здесь проходят регулярно. Лучшего по профессии "Овощевод" определяли мастера производственного обучения вместе с агрономами Россельхозцентра. Конкурсанты выполняли теоретические задания и показывали практические навыки.

Практический этап и стал основным в конкурсе. Овощеводы демонстрировали, как правильно готовить почву к посеву озимых культур и сами семена. Лучше всех с заданием справились Алена Квашнина, Наталья Коржева и Виктория Лотова. В итоге Наталья вышла на первое место, Алена и Виктория заняли 2 и 3 места соотвественно.

Евгения Шевцова