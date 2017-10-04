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Ишимская пенсионерка перечислила мошенникам около двухсот тысяч рублей

10:37 04 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Василия Баранова

74 преступления с использованием мобильной связи совершено в Ишиме с начала 2017 года. В прошлом году за аналогичный период эта цифра была на 20 меньше.

Об этом на пресс-конференции в ишимском пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" сообщил новый начальник МО МВД России "Ишимский" полковник Виталий Бузунов.

Он выразил озабоченность тем, что, несмотря на масштабную профилактическую работу и принимаемые превентивные меры, жители Ишима и Ишимского района поддаются на провокации мобильных мошенников и перечисляют им деньги. Пик преступлений выпал на летние месяцы.

География преступлений такого рода расширила свои границы, действуют жулики и из центральной России, и из соседних с Тюменской областью регионов.

Самый распространенный вид мошенничества – это размещение объявления о продаже чего-либо на популярных специализированных интернет-ресурсах. Тот, кто хочет купить, перечисляет предоплату, а товар не получает.

Кроме того, по-прежнему при получении СМС-сообщения о заблокированной банковской карте, люди звонят не в банк, чтобы уточнить информацию, а на указанный в тексте телефон. В разговоре сообщают злоумышленникам номера своих карт и пароли.

Реагируют граждане и на призывы о займе денег из социальных сетей со страниц взломанных профилей своих родных и близких. Перечисляют деньги, не удостоверившись в том, что человек реально просил о помощи.

Виталий Бузунов подчеркнул, что часто под удар попадают пожилые люди. Привел пример, как сотрудники одного из банков заметили, что бабушка, разменявшая девятый десяток, перечисляет крупные денежные суммы. Когда сотрудники службы безопасности забили тревогу и сообщили об этом в полицию, выяснилось, что старушка перечислила мошенникам в течение полугода порядка 200 тыс. рублей для приобретения биологически активных добавок.

"Нельзя поддаваться на уловки мошенников: открывать подозрительные СМС, сообщать личную информацию, касающуюся перевода денежных средств, пересылать деньги после получения сообщений о том, что родственник попал в беду. Нужно быть бдительными, перепроверять тревожные или странные сообщения, при возникновении малейших подозрений на совершение мошеннических действий звонить в полицию", - подчеркнул полковник.

Он отметил, что в целом оперативная обстановка контролируема, общая раскрываемость преступлений различной направленности составляет 85%, по области среди межмуниципальных отделов полиции Ишимский занимает первое место по указанным показателям.  

Инна Кондрашкина

Теги: профилактика , преступления , полиция , мошенничество

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