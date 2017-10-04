Антимонопольная служба назвала типичные нарушения в сфере госзаказа

Фото УФАС по Тюменской области

Типичные нарушения в сфере госзаказа назвала антимонопольная служба в рамках публичных обсуждений правил торгов и действий профессиональных жалобщиков в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба УФАС по Тюменской области, наиболее распространенные нарушения: неправомерные требования к участнику закупки (требование лицензии, участие в СРО) и установление ненадлежащей инструкции по заполнению заявок на участие в закупке, которая не позволяет участнику сформировать заявку. К регулярным нарушениям отнесено и требование об указании в заявке технических характеристик товаров, значения которых могут быть известны в результате проведения испытаний, лабораторных исследований.

Руководитель Тюменского УФАС России Игорь Веретенников попросил заказчиков внимательнее подходить к описанию предмета закупки.

"Заказчик устанавливает требования к товарам, используемым при проведении работ, участник в своей заявке указывает конкретные показатели таких товаров, а потом выясняется, что предложения победителя торгов в контракте отсутствует. На вопрос, зачем такое требование было установлено в документации, заказчики в основном ответить не могут", - пояснил ситуацию руководитель ведомства.

За первое полугодие 2017 года на действия муниципальных и федеральных заказчиков в Тюменское УФАС России поступило 249 жалоб. Из ни всего 59 признаны обоснованными и 115 необоснованными. Это объясняется в том числе и тем, что в Тюменской области, как и в целом по России, работают профессиональные жалобщики. Как пояснил Игорь Веретенников, они практически никогда не участвуют в торгах, не подают заявки, но подают жалобы на действия заказчиков.

"Мы несколько раз выходили с предложениями ввести госпошлину, чтобы снизить количество таких вот недобросовестных действий. И такой законопроект уже существует. Пока же мы не можем оставить такую жалобу без рассмотрения. Если жалобу подает физическое лицо, например, на торги по строительству капитальных объектов, то понятно, что заявитель не сможет принять участие в них. Заявление мы рассматриваем с позиции нарушения прав и интересов заявителя по участию в торгах, при этом проводится внеплановая проверка", - отметил Игорь Веретенников.

В этом руководитель Тюменского УФАС России видит и положительный момент, так как, если процедура нарушена, то контролирующий орган по результатам проверки выдаст предписание - привести торги в соответствие с законом.