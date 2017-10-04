Герои тыла: виртуоз хирургии

Павел Сазонов. Фото из архива музея ТюмГМУ

Ничто не предвещало того, что мальчик Паша, родившийся на рубеже веков (1900 год) восьмым ребенком в беднейшей крестьянской семье в тюменской глубинке, станет тем, на кого и поныне ориентируются все, кто считает за честь носить белый халат. И уж совсем невероятным кажется, что этот малыш стал основателем династии выдающихся медиков Сазоновых – Полуэктовых.

Впрочем, характер и волю Павел проявил с юности. Почти 100 лет назад, в 1915 году, юноша из д. Березовка Уватской волости Тобольской губернии сумел поступить в учительскую семинарию в Тобольске. Мечтая продолжить образование, добрался до Перми и поступил на педагогический факультет. Там познакомился со студентом медицинского факультета. Наслушавшись его чудных рассказов об анатомии и физиологии, так увлекся, что решился перейти на медицинский. А когда получил диплом, система распределения вернула его на родину.

Врачебную деятельность Павел Иванович Сазонов начал заведующим участком в с. Заводоуспенское тюменского округа, затем работал терапевтом в поликлиниках, заведующим в "Крестьянской больнице".

Врачебный участок в с. Заводоуспенское. Фото из архива музея ТюмГМУ

Но, грезя хирургией, в операционные дни он посещал хирургическое отделение городской больницы. В очередной раз проявив напористость и характер, в 1934 году он окончил курсы хирургов в Казани и стал работать хирургом в больнице "Водников", через год стал ординатором хирургического отделения. Он совершенствовался с воодушевлением необычайным и в итоге стал делать почти все операции, вплоть до радикальной "на ухо и венозном синусе" при осложнениях на головном мозге. К примеру, только за 1938 год он вскрыл 15 абсцессов мозга и мозжечка.

Безусловно, неоценимую помощь Родине, фронту, грядущей Победе оказал Сазонов, трудясь в тюменском эвакогоспитале №1498 в годы Великой Отечественной войны.

Эвакогоспиталь №1498. Фото из архива музея ТюмГМУ

Однако это был уже не первый его опыт военной хирургии. Вполне себе полевую практику в экстренных условиях он получил еще в 1938 году в связи событиями, происходившими в районе озера Хасан, когда разразился советско-японский конфликт. Два месяца провел Сазонов на Востоке начальником хирургического отделения госпиталя, за что получил благодарность от штаба первой Приморской армии.

Служба на Востоке. Фото из архива музея ТюмГМУ

В тюменском тылу в Великую Отечественную хирург руководил 5 тыс. операций, лично провел еще 2 тыс. До конца войны он руководил госпиталем на тысячу коек, подготовив при этом для фронта десятки хирургов и врачей.

Его неспроста называли виртуозом хирургии. Мастер своего дела, он брался за сложнейшие операции, проявлял гибкость ума и находчивость. Одна из его уникальных операций вызвала шум в прессе и того времени. Лишившегося обеих рук на фронте Анатолия Бутенко направили в тюменский госпиталь. Сразу поясним, что при подобных несчастьях была мировая практика – пациентам ставили так называемые клешни Кукенберга на руки, но только врачи умели делать это на 30 см ниже локтя, а у Бутенко рука было отнята на 8 см ниже локтя. Считалось, что рычаг в 8 см не может двигаться. Обратившись к хирургу Сазонову пациент не прогадал. Обдумывая ход операции, врач решил для усиления силы мышц локтевой кости использовать мышцы лучевой. После трех дополнительных операций, через два месяца, Бутенко увидел свою новую руку. Не считая прямой профессиональной помощи, Сазонов провел чуткую реабилитацию, оказал психологическую и педагогическую помощь своему подопечному, научив его пользоваться рукой, он сориентировал бывшего бойца Красной Армии на дальнейшую жизнь. Позже Бутенко окончил Воронежский университет, стал преподавателем и кандидатом наук.

Анатолий Бутенко. ото из архива музея ТюмГМУ

Пример еще одной, не менее смелой операции в годы войны: Сазонов взялся за пациента Чусовитина, отморозившего на фронте пальцы, плюсну (часть ступни между пяткой и пальцами) и пятку ноги. Это вмешательство было бы похоже на то, что делал ранее великий хирург Николай Пирогов, но у его подопечного отморожены были только пальцы. Сазонов модернизировал операцию Пирогова и сделал искусственную пятку пересадив вместо отмороженной пяточной кости таранную. Через несколько недель Чусовитин уже ходил на своей ноге без костыля. Вскоре в Тюмень приехал знаменитый хирург Советской армии Николай Бурденко, он осматривал ногу пациента и не нашел никакого изъяна.

За работу в госпитале Сазонов был награжден значком "Отличник здравоохранения". После войны он работал заведующим хирургическим отделением областной больницы. С 1950 по 1965 годы - главный хирург области. В 1954 году им было организовано хирургическое общество. Павел Иванович отмечен орденом Ленина, "Знаком Почета", медалью "За победу над Германией", среди первых в области стал заслуженным врачом РСФСР.

Главный хирург области с коллективом. Фото из архива музея ТюмГМУ

Редакция благодарит музей Тюменского государственного медицинского университета за участие в проекте и помощь в организации материала.

P. S. Проект "Герои тыла" расскажет на страницах информационного агентства "Тюменская линия" о людях, которые жили и работали в Тюменской области в годы войны. Эти хрупкие воспоминания, которыми сейчас далеко не все могут поделиться, не испытывая страданий, поведают нам о том, как и чем жили во время войны и немного позже, как женщины и дети боролись за Победу в тылу врага, чем жертвовали, на что надеялись и как не переставали верить и находить маленькие радости и большое счастье. Вопреки и чтобы помнили!