Герои тыла: их было двенадцать

Фото из семейного архива. Хуббуниса со своими детьми.

Глубокая декабрьская ночь 1942-го. Калбай Булатов поцеловал всех десятерых: пятерых дочек и пятерых сыновей. Младшие спали, от их сладкого дыхания щемило сердце. Он ушел именно так, не сказав детям прощальных слов, потому что днем сделать этот шаг было бы невозможно, невыносимо уйти от плачущих малышей. Они тогда еще не знали, но эта ночь стала для них рубежом с жизнью до папы и без, потому что обратно он не вернулся. Числится и по сей день пропавшим без вести. Горько было его верной красавице Хуббунисе.

Фото из семейного архива. Калбай Булатов

…Их было двенадцать, мама, папа и ребятишки. Большая, очень дружная и крепкая семья. Жили не бедно, но и небогато. Считались середняками в родной деревне Юрты Андреевские. Честно работал отец кладовщиком в местном колхозе, это была почетная должность, занимать которую мог только человек грамотный, а таких всего шестеро было на всю большую деревню, заведовал большим складом. Мать занималась детьми, старшие с папой – на охоте, рыбалке, в поле. Плюс колхоз давал за каждым сыном надел земли, так что было на чем хозяйство держать, трудись только, не ленись! На пятерых мальчиков много земли вышло, так что Калбаю было не жаль поделиться с бедными соседями, у которых рождались исключительно девочки.

Несмотря на большое количество ртов, жили в достатке именно благодаря золотым рукам и характеру отца, который и свою семью учил жить по чести и по совести. Он никогда не пробовал спиртного, не курил и не сквернословил.

Калбай и не должен был идти воевать, по возрасту уже не брали сверстников (47 лет), да и десять детей мал мала меньше, но кто-то нашептал куда следует, считается в семье, что вполне боеспособный мужик есть в деревне. В ту роковую ночь 1942-го его младшей доченьке Хамите стукнуло только 10 дней. Конечно, у нее не осталось даже воспоминаний о папе, о том ночном поцелуе и последнем нежном взгляде.

Фото из семейного архива.

Не так много воспоминаний и у Фатимы Калбаевны (восьмой ребенок в семье). В июле 2017 года ей исполнилось 80 лет. Но то, что осталось в ее сердце, она рассказала нам. Например, она помнит, что однажды папа предложил маме переехать в город, это было еще до войны, мама не захотела, и, как видно, верно поступила, как бы она прокормила потом одна в городе десятерых ребят? Когда отец ушел на фронт, семья не забросила огород, держали барашков, коров, куриц. Они не голодали, потому что не давали слабинку, дети, старшие и средние, трудились, как взрослые, мама еще и в колхозе что-то успевала делать. Например, сеяли и собирали серпами овес. Фатима и себя помнит в том поле за работой. А еще мама отделяла продукты для армии, сдавали и молоко, и шерсть, и картошку, и пряжу, и яйца. Никто не стонал: ах, мы большая семья, помогите нам. Сами справлялись как могли. Чего не было, как и у всех, так это хлеба. После войны налог стали сдавать в колхоз. Например, с коровы 12 кг масла. "Сейчас ничего сдавать не надо, а коров не держит молодежь", - немного удивляясь, смеется Фатима Калбаевна.

- Как удалось маме десятерых детей сохранить их всех, и самой не сойти с ума, да еще и трудодни выполнять?

В семье считают, что благодаря природной сдержанности и доброте. Она принимала судьбу такой, какая она есть, не жаловалась и старалась соблюдать ежедневные намазы. Плюс – безоговорочная помощь старших. Дети, подрастая, осваивали рыбалку. Говорят, тогда озера кишели рыбой, и вкусной. Оттуда же носили на коромыслах воду в дом, ее пили, она была хороша. Картошка и рыба запекались слоями с луком, это называлось "рыба по-татарски", основная и питательная еда.

Фатима со старшей на три года Фарханой (родилась в 1934 году) ходили за дровами в лес. Это была ее самая нелюбимая обязанность. Летом везли на телеге то, что удалось собрать, зимой на саночках. А делать это надо было тихо-тихо, потому что просто так по лесу шастать и дрова собирать не разрешали лесники. Но обычно за раз удавалось девочкам набирать дров на три дня. Три дня топят, потом снова в путь. Не замерзать же! Да и еду иначе, чем на печи, было не сварить. Фархана рубила, Фатима укладывала и помогала везти.

Фото из семейного архива. Фатима Булатова

Самой старшей в семье была Шамсениса. Конечно, она и была первой маминой помощницей по хозяйству, и с малышами. В войну она работала, как и вся сельская молодежь, на тюменском рыбозаводе. Там с возрастом никто не считался, всякое бывало, и по колено в воде, в холод, ветер работала девушка. Там приобрела болезнь легких, которая позже обострилась. Шамсениса ушла в мир иной всего в 44 года, не став мамой сама, но побывав ею для младших братьев и сестер.

Старшая дочь выручала семью еще и тем, что отлично шила. Перешивались и перелицовывались вещи с одних плеч на другие, обшивалась вся деревня. У кого не было денежки заплатить мастерице за труд – не беда, она никому не отказывала. В доме была швейная машинка, которую удалось раздобыть папе Калбаю задолго до войны, и она стала спасительницей – детям было что носить, по крайней мере, не по очереди в одной рубахе бегали. Обувь тоже у всех была, с барашков собирали шерсть, ее относили в соседние Якуши, там мастер делал валенки. Во всем выручало свое хозяйство и трудолюбие. Даже шубки у детей были, их сшил еще папа. Почти на всех детей успел шкурок настрелять и смастерить одёжу.

Позже выяснилось, что талант Шамсенисы передался и Фатиме, потом это и стало ее ремеслом на всю жизнь. Этим она зарабатывала, этим, также, как когда-то сестра, выручала всех малоимущих соседей, многодетных родителей, стариков.

Самым любимым моментом из детства Фатима называет приезды (точнее пешие приходы) бабушки Шакуры, мамы Хуббунисы, из Муллашей к ним в гости. В те времена надо было переправиться на плоту или лодочке, чтобы попасть из одного поселения в другое, и как кто заметит силуэт миниатюрной Шакуры на том берегу, уж давай кричать, что гостья пришла к Булатовым, а Фатима с братом-близнецом Хасаном неслись что есть мочи ей навстречу!

Кстати, интересно, что, когда двойняшки родились, весть об этом разлетелась на всю округу. С окрестных деревень люди специально приезжали посмотреть на это чудо. Тогда мало бывало таких случаев, да еще и удачно завершившихся при той медицине. Но неменьшим чудом воспринимали соседушки поведение Калбая, который с удовольствием сидел, покачивая зыбки (подвесные люлечки) со своими ангелочками. Он очень любил всех своих детей и со всеми с удовольствием возился.

Старший сын Халяветдин тоже был призван в ряды Красной Армии в Великую Отечественную, прошел войну, вернулся на костылях, правда, но жив остался. И следующий брат Хамза в долгу перед Родиной не остался, прошел Советско-японскую.

... О том, что Калбай пропал без вести, стало известно в 1944 году. Детей не сразу признали сиротами, разное говорили, что, может, к фашистам переметнулся или просто возвращаться не хочет. Это было унизительно для семьи. Но потом государство одумалось и даже какую-то помощь в виде редких посылок с вещами Булатовы стали получать.

В тот год случилось еще одно удивительно событие - Хуббунисе присвоили звание матери-героини. И это в то время, когда казалось, что страна из последних сил работает только на Победу. Но была в деревне комиссия, сбор характеристик, подтверждение, что все дети живы и другие формальности. Орден тот теперь хранится у самой младшей дочери, которая так и осталась на малой родине – в Андреевских Юртах жить…

Судьба десятерых сложилась по-разному. Большинство уже не в этом мире. Но у каждого, кроме двух сестер Фарханы и Шамсенисы, – многодетные семьи получились.

Фото из семейного архива. Фатима Булатова с дочерью Альфирой

Бабушка Хуббуниса успела понянчиться с 47 внуками и никогда не отказывала своим детям в просьбах поводиться. Случалось и так, что в ее дом привозили сразу всех. Справлялась. Она же – настоящая героиня.

Фото из семейного архива. Фатима Булатова в красном

Фото из семейного архива. Часть большой семьи потомков Калбая Булатова