Тюмень претендует на звание столицы стартапов

Тюмень претендует на звание столицы стартапов Фото ИА "Тюменская линия"

14 городов России борются за звание "Стартап-столица России 2018" и право проведения самого масштабного проекта России и СНГ по поиску перспективных инновационных проектов "StartupTour2018".

В числе конкурсантов Красноярск, Новокузнецк, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Ижевск, Калининград, Великий Новгород, Белгород и Улан-Батор (Монголия). Отдать свой голос за Тюмень можно здесь.

"Это город молодых и умных ребят, у которых много идей. Они хотят развивать предпринимательское сообщество. В регионе созданы отличные возможности для поддержки и развития бизнеса, проходят различные мероприятия, посвященные популяризации предпринимательства", - считает один из самых активных тюменских стартаперов Алексей Томилов.

Голосование продлится до 15 октября. Итоги подведут на следующий день на Московском международном форуме "Открытые инновации".

Отметим, что конкурс "StartupTour" проходит ежегодно. Главная задача - сформировать в регионах инновационную среду и поддержать развитие регионального предпринимательства. Также в рамках "StartupTour" проходит конкурс инновационных проектов, где победители получают путевку на главное стартап-событие России - "StartupVillage". В 2017 году оно состоится на площадке инновационного центра "Сколково".