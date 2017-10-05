В Восточном округе наведут порядок и высадят деревья

В Восточном округе наведут порядок и высадят деревья Фото ИА "Тюменская линия"

Массовые субботники пройдут в Восточном округе Тюмени с 6 по 8 октября.

6 октября сотрудники управы и службы заказчика по благоустройству будут убирать мусор и опавшие листья около домов №148, 3 корпус и №158, 2 корпус на ул. Широтной. Помогать им будут сотрудники управления градостроительного планирования, они уберут мусор с территории лесного массива, прилегающего к СПК "Суходольный".

В этот же день в 12 часов на бульваре им. Анатолия Косухина учащиеся и преподаватели Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса высадят березы.

7 октября в 10 часов на ул. Широтной, 118 ученики и педагоги школы 65 школы посадят яблони, березы и рябины – всего 54 дерева.

8 октября в 12 часов на ул. Олимпийской, 33 волонтеры посадят еще 16 яблонь и пихту.

Отметим, что в первые дни октября день посадки деревьев прошел в ЖК "Ожогино". Его жители высадили более 100 саженцев ивы серебристой.