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Владимир Якушев: российской промышленности необходимы квалифицированные кадры

18:09 05 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Подготовка квалифицированных кадров для отечественной промышленности - общая задача системы образования, бизнеса и власти. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая с основным докладом на заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по вопросу "О развитии региональной промышленной политики".

"Крупный бизнес прекрасно понимает, что вложения в человеческий капитал - самое главное условие для движения вперед и повышения производительности труда. Корпорации гораздо быстрее, чем наша система образования, реагируют на современные вызовы, диктующие необходимость подготовки кадров для новых отраслей экономики. Тем не менее, мы должны ответить на главный вопрос: как за этими изменениями должна успевать система профессионального и высшего образования", - отметил Владимир Якушев. Для этого необходимы конкретные предложения и опыт успешной модернизации среднего и высшего профессионального образования, подчеркнул он.

"Примеры того, как бизнес, учебные заведения и органы власти совместными усилиями решают кадровые проблемы, есть в целом ряде российских регионов, в том числе и у нас. В Тюменской области заключено более 140 соглашений, в которых в качестве сторон выступают конкретные предприятия, областной департамент образования и науки и учебные заведения. Одно из основных положений в этих соглашениях - формирование программ подготовки специалистов проводится с учетом запросов бизнеса", - рассказал глава региона.

Увязывание интересов системы образования и бизнеса - очень сложная задача, отметил Владимир Якушев. "Мы занимаемся этим с 2005 года. Был нелегкий диалог. Бизнес утверждал, что подготовка необходимых для реализации инвестиционных проектов кадров - задача государственной системы образования. Но в конечном итоге мы определили взаимные обязательства. И когда бизнес подключился к формированию учебных программ, а реальные производства стали активно использоваться для прохождения учащимися производственной практики, когда предприятия направили лучших мастеров в учебные заведения в качестве преподавателей - процесс пошел. Пока мы не сложили эту схему - движения вперед не было", - поделился опытом губернатор.

Ряд регионов идет по аналогичному пути, получая неплохие результаты, отметил Владимир Якушев. "Если мы не будем серьезно заниматься кадровой политикой, многие серьезные инициативы, направленные на развитие российской промышленности, останутся на бумаге. Деньги решают многое, но не все. Главный двигатель прогресса - это человек", - уверен глава региона.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина Владимир Якушев возглавил рабочую группу Государственного совета РФ по вопросу "О развитии региональной промышленной политики". Как сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин, подготовленный рабочей группой доклад Госсовет рассмотрит в 2018 году. Ранее тема региональной промышленной политики на столь высоком уровне не обсуждалась.

Евгений Бабенко

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Теги: Госсовет РФ , Владимир Якушев , подготовка кадров , Игорь Левитин , профобразование , промышленность

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