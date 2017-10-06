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Воспитанники СДЮСШОР №1 получили новые шоссейные велосипеды

11:58 06 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Воспитанники СДЮСШОР №1 получили новые шоссейные велосипеды. Фото пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Новые шоссейные велосипеды получили воспитанники СДЮСШОР №1. Помощь в приобретении инвентаря для спортсменов-инвалидов оказала депутат Тюменской областной думы, член фракции "Единая Россия" Ольга Швецова, к которой ранее обращался директор учреждения Дмитрий Фабричников.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", в школе с октября 2016 года приступила к тренировкам команда спортсменов-инвалидов с поражением опорного-двигательного аппарата, но для качественной подготовки не хватало специального оборудования. Молодым людям, занимающимся триатлоном, требовалось два шоссейных велосипеда, которые им и вручили. Спортсмены Алексей Петухов и Юлия Васильева тут же их опробовали в деле, прокатились пару кругов вокруг школы и вынесли вердикт: велосипеды  отличные.

"Мы долго искали то, что нам нужно, поскольку велосипеды для "опорников" - товар специфический, который нельзя купить в любом веломагазине. Пришлось ждать, но оно того стоило", - поделился Дмитрий Фабричников.

Ольга Швецова не раз оказывала помощь спортсменам с ограниченными возможностями здоровья, а с ребятами, тренирующимися в группе у Григория Зюсько, знакома больше года. "Я вижу, как эти юноши и девушки настойчивы, целеустремленны и хотят добиться высоких результатов. Они готовы много трудиться, и мы должны их поддержать. Это спортивный резерв нашей страны, надеюсь, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями их побед на международной арене".

Тренер Григорий Зюсько считает, что у ребят хороший потенциал, им по силам отобраться в национальную сборную для участия в летних Паралимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио. "У этих детей есть характер, а значит, есть все шансы попасть на Паралимпиаду", - убежден наставник.

16-летняя Юлия Васильева пока не загадывает так далеко, но первый большой шаг к мечте она уже сделала – в этом году вошла в состав юниорской сборной России. Она стала самой молодой участницей среди девушек на первенстве страны по триатлону, а в плавании взяла медаль. Спортом Юлия занимается четыре года – начала с плавания, два года назад увлеклась триатлоном.

"До сегодняшнего дня я тренировалась на стареньком шоссейном велосипеде, специально для меня он не был приспособлен. Новый велосипед легче, удобнее, у него специальный руль, что, конечно, важно для спортсмена", - рассказала девушка.

В завершении встречи с руководством и воспитанниками СДЮСШОР №1 Ольга Швецова выразила уверенность, что на этом сотрудничество не закончится, она и дальше будет помогать юным спортсменам.

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Теги: Ольга Шевцова , велоспорт , Единая Россия , спортсмены-инвалиды

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