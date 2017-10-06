Уфимские студенты познакомились с производственными площадками СИБУРа

Фото: пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа

Студенты Уфимского государственного нефтяного технического университета познакомились с тобольскими и тюменскими подразделениями СИБУРа.

Как сообщает пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа, магистранты факультета автоматизации производственных процессов в Тюмени познакомились с функцией эффективности производства СИБУРа. В Тобольске 14 студентов на практике изучали особенности работы метрологической лаборатории и участка по эксплуатации систем автоматизации на производстве полимеров.

"За это время мы обошли все наши подстанции, познакомили ребят с производством дегидрирование пропана и производством полипропилена, - рассказал ведущий инженер Евгений Тунгусов, - мы погрузили студентов в особенности построения автоматизированной системы на предприятии, рассказали, как работает технологическое оборудование. Уровень теоретической подготовки студентов достаточно высокий, они показали себя с хорошей стороны, задавали правильные вопросы".

В метрологической лаборатории студенты заинтересовались системой расчета коммерческих узлов учета нефтепродукта, познакомились с эталонной техникой, поверочными стендами, программным компьютерным обеспечением.