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Страна "Конструктория" собирает детей и их родителей на праздник семьи

14:54 06 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Самая большая детская железная дорога ждет детей в "Конструктогории". Фото организаторов

Самая длинная детская железная дорога, напольные шахматы, картины из пластилина и 30 конструкторов для детей, а также ирландские танцы для их родителей ждет тюменцев на семейной игротеке "Конструктория", которая пройдет в спорткомплексе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) 7 и 8 октября с 10 до 19 часов.

Площадка "Конструктория" с тремя игровыми зонами даст наиграться на самой длинной детской железной дороге площадью 100 кв. метров, собрать 30 конструкторов и пройти мастер-классы.

30 конструкторов соберут дети "Конструктогории". Фото организаторов

Ребятам предложат сыграть на большой напольной шахматной доске, слепить фигурки из трогательного песка, освоить азы ментальной арифметики, создать свой неповторимый магнитик и слепить картину из пластилина.

Тем временем взрослые займутся  ирландскими танцами на мастер-классе и смогут посетить "Палатку здоровья". Любители чтения смогут пополнить домашнюю библиотеку в книжном обменнике.

Семьи поучаствуют в благотворительных акциях "Посади свой кедр", приуроченной году экологии в стране, и "Добрая крышечка", созданный для помощи тяжелобольным детям. 

Взрослые пройдут мастер-класс по ирландским танцам. Фото организаторов игротеки "Конструктогория"

Соб. Инф.

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Теги: игротека , игра , семья , семейный выходной , семейный отдых , игры

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