Браконьер убил четырех косуль в Абатском районе

slutsk24.by

Четыре косули убил браконьер из Новосибирска в Абатском районе.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, 46-летний мужчина в марте 2017 года приехал в гости к родственникам в д. Юрга Абатского района. Недалеко от деревни в запрещенные для охоты сроки он из карабина марки CZ 527 калибра 223 Rem застрелил четырех животных. Размер ущерба, причиненного природе, оценен в 240 тыс. рублей.

Житель Новосибирска виновным себя не признал. Однако факты говорят сами за себя: в багажнике его машины был обнаружен и изъят карабин с оптическим прицелом. Судебно-баллистическая экспертиза показала, что гильзы, найденные на месте происшествия, были отстрелены из этого оружия.

Браконьеру грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или исправительные работы на срок до двух лет.