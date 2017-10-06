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Браконьер убил четырех косуль в Абатском районе

16:00 06 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
slutsk24.by

Четыре косули убил браконьер из Новосибирска в Абатском районе.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, 46-летний мужчина в марте 2017 года приехал в гости к родственникам в д. Юрга Абатского района.  Недалеко от деревни в запрещенные для охоты сроки он из карабина марки CZ 527 калибра 223 Rem застрелил четырех животных. Размер ущерба, причиненного природе, оценен в 240 тыс. рублей.

Житель Новосибирска виновным себя не признал. Однако факты говорят сами за себя: в багажнике его машины был обнаружен и изъят карабин с оптическим прицелом. Судебно-баллистическая экспертиза показала, что гильзы, найденные на месте происшествия, были отстрелены из этого оружия.

Браконьеру грозит штраф  в размере до 200 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или исправительные работы на срок до двух лет.

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Теги: Абатский район , происшествие , браконьер , прокуратура

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