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Первый в регионе класс мехатроники открыт в Тобольске

16:19 06 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: Тобольская площадка СИБУРа

Первый в Тюменской области класс автоматизации с современными лабораторными комплексами открылся в тобольской школе №18 в День учителя.

"Оборудование уникальное, единственное не только в городе, но и в регионе. Желающих поработать в этом классе множество, поэтому мы начали разрабатывать расписание, чтобы ученики и преподаватели всех образовательных организаций города смогли здесь поработать", - сообщила начальник отдела общего и дошкольного образования комитета по образованию администрации города Тобольска Оксана Емец.

Школьники Тобольска получат знания в области мехатроники – науки, которая посвящена созданию и эксплуатации машин и систем, движение которых определяется электронно-вычислительной техникой.

"Совместно со школой в текущем году была проработана потребность в профильном оборудовании с учетом обновленного учебного плана для старших классов, в том числе класса СИБУРа. Поэтому мы надеемся, что оборудование "Festo" станет приятным подарком ко Дню Учителя школе, преподавателям, ученикам", - отметила руководитель направлениякКорпоративного университета СИБУРа Юлия Воротникова.

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Теги: Тобольск , СИБУР , школа

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