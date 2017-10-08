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Тюменцам обещают спортивный октябрь

17:18 08 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменцам обещают "спортивный" октябрь. Фото: департамент по спорту и молодежной политике

Более 500 физкультурных событий пройдут в Тюмени в октябре. К участию приглашают всех желающих. 

150 спортивных организаторов на 165 объектах, расположенных на территории дворов, скверов, стадионов и образовательных учреждений, ждут тюменцев.

Кроме стандартных видов спорта традиционно предлагаются и такие, как шахматы и шашки, бильярд, танцы, регби, скандинавская ходьба, гольф и спортивный туризм. 

К проведению спортивных мероприятий подключаются и новые микрорайоны, один из них – ЖК "Новоантипинский", где недавно начал свою работу местный инструктор Игорь Прихненко. Тренер рассказывает, что оснащенность микрорайона позволяет заниматься практически всеми видами спорта, и первая работа с дошкольниками начнется уже со следующей недели.

Общие положения всех предстоящих оздоровительных мероприятий и номера телефонов инструкторов можно найти на сайте департамента по спорту и молодежной политике, а так же в группе "Спорторганизаторы Тюмени" в "Контакте", пишет "Тюменская область сегодня". 

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