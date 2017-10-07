Выставки, народные забавы и благотворительный вечер на Мамонтовских днях

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Мамонтовские дни, посвященные 176-летию со дня рождения С.И.Мамонтова, пройдут в Ялуторовске с 14 по 16 октября.

Вручение премии ежегодного конкурса "Меценат года в области культуры и искусства" откроет цикл мероприятий 14 октября в 15 часов во Дворце культуры. На благотворительном вечере презентуют работы студентки третьего курса Санкт-Петербургского института им. Репина (Академия художеств) Елизаветы Бугровой и местных художников с элементами аукциона.

15 октября в 12 часов в Ялуторовском остроге пройдет народное гуляние "Капуста-барыня". На празднике гостей ждет осенний праздник с песнями, обрядовыми играми и забавами. Всем гостям - ароматный капустный пирог с острожным душистым чаем.

16 октября в 14 часов во Дворце культуры (ул.Революции, 44) состоится творческая встреча с создателем фильма "Савва Мамонтов: взгляд с "Ялуторовской колокольни" Элоной Зубаревой. Зрители посмотрят фильм, который расскажет о знаменитом российском промышленнике, меценате Савве Ивановиче Мамонтове, познакомит с интересными фактами о его жизни. В феврале 2017 года Элона Зубарева удостоена звания лауреата первой степени международного конкурса "КИТ" за авторский документальный фильм "Савва Мамонтов: взгляд с "Ялуторовской колокольни".

Гости Мамонтовских дней смогут посетить выставку детских рисунков "Этих сказок хоровод" в Центре национальных культур с 1 по 31 октября. В эти же дни в Ялуторовском остроге будет представлена персональная выставка Н.П. Ладиной "Волшебные нити". Со 2 по 31 октября в Детской школе искусств им.С.И.Мамонтова экспонируют выставку "Савва Великолепный", на которой представлены фотографии из семейного архива Мамонтовых, рассказывающие о жизни и деятельности директора общества Московско-Ярославской железной дороги С.И Мамонтова, его семье, усадьбе Абрамцево и его многочисленных друзьях. С 13 по 20 октября гостям представят экспозицию "Достойный потомок Тюменской земли" в Центральной городской библиотеке.

Соб. инф.