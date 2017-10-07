Рособрнадзор лишил лицензий еще три вуза

cdnimg.rg.ru

Три вуза лишил лицензии Рособрнадзор за прошедшую неделю, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Действие лицензии трех вузов за прошедшую неделю прекратил Рособрнадзор, еще в два учебных заведения запрещен прием.

"На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии: "Международная академия оценки и консалтинга", "Институт Экономики Бизнеса", "Сочинский институт экономики и информационных технологий"", - говорится в сообщении на сайте Рособрнадзора.

За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзор запретил прием в "Самарскую гуманитарную академию", а также филиал "Воронежского экономико-правого института" в Липецке.

Казанская "Академия социального обеспечения" лишена аккредитации по четырем направлениям: экономика и управление, юриспруденция, психологические науки, а также образование и педагогические науки.

Меры применили с 29 сентября по 5 октября. Напомним, неделю назад Рособрнадзор запретил образовательную деятельность трем московским вузам.