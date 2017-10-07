Селфи с Путиным сделали тюменцы в его юбилей

Акция "Дай пять Путину" прошла в Тюмени. Фото пресс-службы "Молодой гвардии Единой России"

Акция молодогвардейцев "Дай пять Путину", приуроченная ко дню рождения президента России, прошла возле ТИУ 7 октября.

Как сообщает пресс-служба "Молодой гвардии Единой России", возле седьмого корпуса ТИУ молодогвардейцы установили интерактивную фотозону, на которой все желающий смогли не только сделать селфи с самим президентом, но и "дать ему пять".

Акция "Дай пять Путину" прошла в Тюмени. Фото пресс-службы "Молодой гвардии Единой России"

"Владимир Владимирович Путин сегодня празднует день рождения, и каждый житель города хотел бы поздравить его лично. Мы хотели предоставить горожанам такую возможность, и в его день рождения дать ему пять и сделать фото", - прокомментировал заместитель руководителя "Молодой гвардии Единой России" Владимир Сбитнев.

Дополним, 7 октября президент России Владимир Путин отмечает 65-летие.

Акция "Дай пять Путину" прошла в Тюмени. Фото пресс-службы "Молодой гвардии Единой России"