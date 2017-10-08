Городской День здоровья объединил сотни тюменских семей

Фото департамента по спорту и молодежной политике

Сотни тюменцев стали участниками городского осеннего Дня здоровья. Жители областной столицы вместе с детьми попробовали свои силы в выполнении нормативов комплекса ГТО, поучаствовали в веселых стартах, поиграли в футбол и хоккей.

В частности, в сквере Комсомольский к выполнению нормативов присоединились представители городской администрации и других ведомств. Продемонстрировали свою физическую форму прокурор города Эдуард Гиматов, начальник УМВД по городу Тюмени Петр Вагин, депутат облдумы, двукратный чемпион Мира по боксу Евгений Макаренко, вице-президент Всероссийской федерации гиревого спорта Сергей Толстов и другие.

Фото: департамент по спорту и молодежной политике

В сквере "Школьный" гостей праздника встретил зажигательный аэробик-марафон. Юные журналисты прочли стихи о здоровом образе жизни и спорте, а группа занимающихся скандинавской ходьбой провели для всех желающих физкульт-минутку. Желающие попробовали себя в силе, выносливости, гибкости и ловкости на площадках по сдаче норм ГТО.

Городской шахматный клуб в рамках городского Дня здоровья организовал первенство по блицу. В соревнованиях приняло участие 84 человека.

Фото: Городской шахматный клуб"

Праздник на стадионе школы№94 объединил людей всех возрастов. В динамике спортивного задора и веселья были задействованы и малыши и пожилые горожане, сообщает департамент по спорту и молодежной политике городской администрации.

Фото департамента по спорту и молодежной политике

"Именно сочетание осеннего солнца, начала нового учебного года, желания быть здоровым, спортивным, делает этот праздник увлекательным, запоминающимся", - отметил председатель комитета по спорту городского департамента по спорту и молодежной политике Николай Солошенко.

Любовь Голышева