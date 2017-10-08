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Ученые: недосыпание меняет характер людей

13:58 08 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
pediatriya.info

О том, что хроническое недосыпание не только грозит серьезными проблемами со здоровьем, но и влияет на характер людей, рассказал в интервью Chicago Tribune автор книги "Почему мы спим", профессор неврологии Калифорнийского университета в Беркли Мэтью Уокер, пишет "РИА Новости". 

По словам ученого, проблема недосыпания оказывает "катастрофическое влияние" на здоровье и долгожительство, а продолжительность сна менее семи часов опасна для здоровья. При этом, попытка выспаться в выходные дни не может компенсировать недосыпание в течение рабочей недели.

По утверждению автора, недосыпание делает человека менее харизматичным и более склонным ко лжи. Кроме того, недостаток сна может привести к многочисленным проблемам, в том числе к ухудшению памяти, диабету, ожирению, раку и болезни Альцгеймера.

Уокер также указывает на опасное влияние вечернего употребления кофе на глубину сна и развеивает мифы о том, что алкоголь помогает заснуть.

Кроме того, ученый советует прекратить пользоваться компьютером, смартфоном и перестать смотреть телевизор не менее чем за час до того, как отправиться спать.

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Теги: ученые , сон , здоровье

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