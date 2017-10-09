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На ТЭЦ-1 в Тюмени тушили условный пожар

12:42 09 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: УМЧС ТО

Все привлекаемые службы, а также работники предприятия отработали удовлетворительно. Задачи выполнены в полном объеме.

Так оценило руководство тюменской ТЭЦ-1 тактико-специальные учения на предприятия. Экстренные службы и аварийно-спасательные подразделения объекта учили действовать слаженно в чрезвычайной ситуации. 

По легенде учений, в 8 часов 55 минут на предприятии резко возросла температура уплотняющего подшипника со стороны турбины машинном зале. Произошел выброс водорода и масла, все вокруг загорелось. Один работник ТЭЦ пострадал.

Как сообщает УМЧС по Тюменской области, сотрудники 32 отряда федеральной противопожарной службы оперативно прибыли на место вызова и приступили к тушению условного пожара. Сотрудники Тюменской службы экстренного реагирования эвакуировали пострадавшего, ему была оказана первая медицинская помощь.

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Теги: пожар , учения , МЧС

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