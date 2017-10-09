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Тюменская область - индустриально растущий регион

13:37 09 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область входит в число индустриально растущих регионов России. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, комментируя итоги первого заседания рабочей группы Государственного совета РФ по вопросу "О развитии региональной промышленной политики".

"Тюменская промышленность в последние годы развивается бурно. Еще десять лет назад в структуре валового регионального продукта промышленное производство занимало девять процентов, сейчас - почти сорок. Скачок огромный", - отметил Владимир Якушев.

По словам губернатора, Тюменская область обладает большим промышленным потенциалом и продолжает его наращивать. "У нас открываются новые предприятия, мы изо всех сил стараемся сохранить и модернизировать те производства, которые исторически существуют на тюменской земле. Поэтому на экономической карте России Тюменская область входит в число индустриально растущих регионов", - подчеркнул он.

Отметим, что в первом полугодии 2017 года общий региональный индекс промышленного производства увеличился на 3,1 процента. За последние 10 лет этот ключевой показатель в Тюменской области вырос в три раза. 

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина Владимир Якушев возглавил рабочую группу Государственного совета РФ по вопросу "О развитии региональной промышленной политики". Как сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин, подготовленный рабочей группой доклад Госсовет рассмотрит в 2018 году. Ранее тема региональной промышленной политики на столь высоком уровне не обсуждалась.

Евгений Бабенко

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Теги: Госсовет РФ , промышленное производство , экономическое развитие , индустриализация , Владимир Якушев

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