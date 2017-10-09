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В "Одноклассниках" началась федеральная неделя здоровья

17:27 09 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Федеральная неделя здоровья, www.rosminzdrav.ru

Получить рекомендации по ведению здорового образа жизни от ведущих специалистов, задать вопросы министру здравоохранения и стать слушателем онлайн-лекций предлагает россиянам Министерство здравоохранения РФ, которое совместно с социальной сетью "Одноклассники" с 9 по 15 октября проводит федеральную неделю здоровья.

Всю неделю на странице авторизации "Одноклассников", специально оформленной для этой акции, будут размещаться публикации и трансляции о здоровом образе жизни.

Каждый день акции посвящен определенной тематике. В официальной группе Минздрава России ежедневно будут проходить видеотрансляции: онлайн-лекции, прямые эфиры со всероссийской акции по тестированию на ВИЧ-инфекцию и Всемирного форума по общественному здоровью. Пользователи смогут в режиме онлайн задать вопросы спикерам форума, в том числе министру Веронике Скворцовой.

Серия лекции будет посвящена вопросам профилактики заболеваний, экстренной медицинской помощи, проблемам зрения и психического здоровья. Пользователи "Одноклассников" смогут и сами рассказать о том, как они ведут здоровый образ жизни. Так, в мобильном приложении для прямых трансляций OK Live пройдет конкурс. Автор самого интересного видео сможет лично пообщаться с одним из лучших врачей России при помощи функции видеозвонков в сосети. Кроме того, в "Одноклассниках" пройдет флешмоб: пользователи смогут поделиться своими историями и поблагодарить врачей за их работу с помощью специального хэштега #спасибодоктор.

12 октября Вероника Скворцова станет гостем онлайн-шоу "ОК на связи!" и в прямом эфире ответит на вопросы пользователей. Начало трансляции – в 20 часов по московскому времени, сообщают в пресс-службе министерства.

Соб.инф.

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Теги: соцсети , Одноклассники , Вероника Скворцова , здравоохранение , Минздрав

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