Тюменцев приглашают на музыкальный фестиваль "Осенняя рапсодия"

toptyumen.ru

Городской фестиваль "Осенняя рапсодия" состоится в большом зале ДК "Нефтяник" им. В. И. Муравленко в Тюмени 16 октября.

На фестиваль приглашены творческие коллективы Центрf культуры и творчества "Тюмень", лучшие солисты и коллективы Тюмени, Уральского федерального округа и России в целом.

16 октября в 19 часов начнется программа "Русская фантазия", в программе которой запланировано выступление лауреатов Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова. Среди солистов будет Александр Краснов, бас-баритон, дипломант Международного конкурса "Три века классического романса", а также заслуженный артист России Юрий Гаврилов (балалайка), ансамбль "Ваталинка".

17 октября в 19 часов зрителей будет ждать программа "От классики до джаза", во время которой планируется выступление лауреатов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей Тюменского духового оркестра.

Завершающей программой фестиваля 22 октября станет "Народный праздник", во время которого можно будет увидеть выступления лауреатов Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей ансамбля русских народных инструментов "Виталинка" и фольклорный ансамбль "Росстань", а также лучших молодежных и детских творческих коллективов и солистов города Тюмени. Специальным гостем мероприятия будет группа "Солнцеворот", которая представит необычную фолк- программу, где будут звучать народные песни в современных и неожиданных аранжировках. Все номера программы будут театрализованы и представят собой мини-спектакли. Начнется программа в 15 часов.

Стоимость билетов на концерты фестиваля составит 100-200 рублей. Приобрести их можно в кассе ДК "Нефтяник" им. В. И. Муравленко. Все интересующие подробности по приобретению и бронированию билетов можно уточнить по телефону +7 (3452) 28-32-32.