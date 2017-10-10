Владелец автобуса выплатит упавшей пассажирке триста тысяч рублей

Фото: Тобольское ПАТП

300 тыс. рублей выплатит владелец тюменского автобуса №39 пенсионерке, пострадавшей при падении в салоне.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, 22 февраля около 17 часов 15 минут в автобус №39 на Московском тракте вошла 65-летняя пассажирка. Автобус резко тронулся, затем также резко затормозил и опять поехал. Пенсионерка не удержалась и упала.

В больнице ей переломы левых лонной и седалищной костей, крестца слева. Пожилая тюменка находилась две недели на лечении в травматологическом отделении ОКБ №2. До настоящего времени она проходит амбулаторное лечение, передвигается с помощью трости, без опоры на ногу.

Пассажирка обратилась в надзорные органы с просьбой взыскать с виновника компенсацию за моральный вред.

Суд полностью поддержал прокуратуру.