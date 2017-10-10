В Тюмени стартует юбилейная спартакиада ссузов

В Тюмени стартует юбилейная спартакиада ссузов. Фото: ЦСП72

Окрытие юбилейной XX спартакиады профессиональных образовательных организаций Тюменской области начнется в Тюмени в СК "Центральный" 12 октября в 13 часов.

Как сообщает ЦСП72, в соревнованиях примут участие студенты 16 образовательных учреждений: Западно-Сибирский государственный колледж, Тюменский лесотехнический техникум, Агротехнологический колледж, Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса, Ишимский многопрофильный техникум и другие.

Спартакиада включает 11 видов спорта: лыжные гонки, настольный теннис, футзал, баскетбол, волейбол, гиревой спорт, шахматы, дартс, легкая атлетика, выполнение нормативов ГТО и легкоатлетический кросс.

Завершится спартакиада в марте.