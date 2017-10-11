up

11.10.2017 среда

EUR 68.3557

USD 58.0713

В Тюмени 3..5 С 3 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Пожар в голышмановском доме престарелых ликвидировали оперативно

10:36 11 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: УМЧС по Тюменской области

30 бабушек и дедушек эвакуировал в безопасную зону дежурный персонал дома престарелых в Голышманово, когда в одной из комнат случился пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области, автоматическая пожарная сигнализация сработала из-за пригоревшей пищи. Последствия ликвидировали оперативно.

Дом ветеранов включает в себя 40 квартир, каждая из которых оборудована пожарной сигнализацией с выводом на пульт дежурного по зданию, а также дублирующим сигналом о пожаре по автоматизированной системе в помещение диспетчера пожарно-спасательной части.

"Ежеквартально на объектах данной категории проводятся тренировки по эвакуации, ведется постоянный инструктаж работников сотрудниками государственного пожарного надзора, действия работников отрабатываются до мельчайших подробностей. Благодаря этому дежурный персонал сработал грамотно слаженно и четко. Прохождение сигнала на пульт диспетчера в пожарную часть позволило оперативно прибыть пожарным, не допустить развития опасных факторов пожара и ликвидировать его в пределах одной комнаты", - отметил начальник межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 5 Денис Швецов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: пожар , Голышмановский район , МЧС

Последние новости

12:37 В Тюмени в районе Плеханово возникнут перебои в системе водоснабжения
12:26 Площадки для выгула собак предлагают оснастить камерами видеонаблюдения
12:15 Александр Сидоров: наказание за незаконный оборот алкоголя значительно ужесточилось
12:04 В Тюменской области трудоустраивают восемь из десяти обратившихся в службу занятости
11:53 Тюменок приглашают на конкурс красоты "Миссис УФО-2018"
11:42 Автобус с пассажирами перевернулся на северной трассе Фото
11:31 Около ста тысяч детей привиты от гриппа в Тюменской области
11:20 В Тюмени женщина пыталась убить мужа
11:09 В Заводоуковске открылся цех по переработке индейки Фото
10:58 Тюменская энергосбытовая компания обновила раздел "Порядок ограничения режима потребления электроэнергии"
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

В Заводоуковске открылся цех по переработке индейки

Человеческий капитал важнее денег, золота и нефти, убежден Владимир Якушев

Владимир Якушев оценил перспективы работы Центра малоэтажного строительства "Свой дом"

Политика

Для многодетной семьи из села Падун построят дом

Сергей Ломовцев стал новым главой Ишимского района

Инвесторы получат налоговые льготы в 2018 году

Экономика

Александр Сидоров: наказание за незаконный оборот алкоголя значительно ужесточилось

В Тюменской области трудоустраивают восемь из десяти обратившихся в службу занятости

Тюменская энергосбытовая компания обновила раздел "Порядок ограничения режима потребления электроэнергии"

Общество

В Тюмени в районе Плеханово возникнут перебои в системе водоснабжения

Площадки для выгула собак предлагают оснастить камерами видеонаблюдения

Тюменок приглашают на конкурс красоты "Миссис УФО-2018"

Спорт

Чемпионат города по спортивному ориентированию состоится в Тюмени

Тюменская сборная отправится в "Артек" на летний фестиваль ГТО

В Тюмени стартует юбилейная спартакиада ссузов

Происшествия

Автобус с пассажирами перевернулся на северной трассе

В Тюмени женщина пыталась убить мужа

Пожар в голышмановском доме престарелых ликвидировали оперативно
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+