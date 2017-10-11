Пожар в голышмановском доме престарелых ликвидировали оперативно

Фото: УМЧС по Тюменской области

30 бабушек и дедушек эвакуировал в безопасную зону дежурный персонал дома престарелых в Голышманово, когда в одной из комнат случился пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области, автоматическая пожарная сигнализация сработала из-за пригоревшей пищи. Последствия ликвидировали оперативно.

Дом ветеранов включает в себя 40 квартир, каждая из которых оборудована пожарной сигнализацией с выводом на пульт дежурного по зданию, а также дублирующим сигналом о пожаре по автоматизированной системе в помещение диспетчера пожарно-спасательной части.

"Ежеквартально на объектах данной категории проводятся тренировки по эвакуации, ведется постоянный инструктаж работников сотрудниками государственного пожарного надзора, действия работников отрабатываются до мельчайших подробностей. Благодаря этому дежурный персонал сработал грамотно слаженно и четко. Прохождение сигнала на пульт диспетчера в пожарную часть позволило оперативно прибыть пожарным, не допустить развития опасных факторов пожара и ликвидировать его в пределах одной комнаты", - отметил начальник межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 5 Денис Швецов.