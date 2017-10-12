up

12.10.2017 четверг

EUR 68.5032

USD 57.921

В Тюмени 6..8 С 4 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Тюменской области откроется региональный образовательный центр "Сириус"

12:05 12 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из официальной группы образовательного центра "Сириус" в социальной сети "В Контакте"

Образовательный центр по раннему выявлению, развитию и профессиональной поддержке талантливых детей "Сириус", созданный фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина в Сочи, откроет региональное представительство в Тюмени.

Об этом заявил ректор ТюмГУ, депутат Тюменской областной думы Валерий Фальков на пленарном заседании комитета Тюменской областной думы по социальной политике.

"Самая свежая информация: мы уже подписываем соглашение, и в октябре, ноябре или декабре в Тюменской области появится региональный центр "Сириус". Подобных центров выявления и поддержки одаренных детей в стране всего десять. Самый известный - в Сочи. В ближайшее время мы усиленными темпами вместе с правительством области при поддержке губернатора такой центр сделаем и здесь", - рассказал он.

Цель работы такой организации – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

В Сочи такой центр работает круглый год, причем проезд и пребывание для детей бесплатное. Ежемесячно в "Сириус" приезжают 600 детей в возрасте 10-17 лет из нескольких десятков регионов России. Там их сопровождают более 100 преподавателей и тренеров, одновременно повышающих свою квалификацию. Обучение проводят ведущие педагоги спортивных, физико-математических, химико-биологических школ, а также выдающиеся деятели российского искусства в сфере академической музыки, классического балета и изобразительного искусства.

Владислав Соколов

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Валерий Фальков , одаренные дети , талантливая молодежь , Тюменская областная дума

Последние новости

13:00 Чиновники Сургута пересядут на такси для экономии
12:49 Владимир Якушев: российским производителям оборудования для АПК нужно серьезно потрудиться
12:38 Житель Новосибирска запустил "Оку" на воздушном шаре
12:27 О тюменском ханстве расскажет любителям истории доцент из Кургана
12:16 В колонию отправится тюменец, уговоривший подростков попробовать наркотики
12:05 В Тюменской области откроется региональный образовательный центр "Сириус"
11:54 Вопросы спорта и здорового образа жизни обсудят в Тюмени
11:43 Тюменцы голосуют за самый IТ-активный класс и школу
11:32 Воздух на промышленной площадке Тобольска соответствует экологическим нормам
11:21 Юный мультипликатор снял ролик про тюменского Капитана Помогайкина
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Владимир Якушев: российским производителям оборудования для АПК нужно серьезно потрудиться

Владимир Якушев открыл птицефабрику по выращиванию индейки в Юргинском районе

В Заводоуковске открылся цех по переработке индейки

Политика

Чиновники Сургута пересядут на такси для экономии

Виктор Рейн: подготовка высококвалифицированных кадров — стратегическое направление

Для многодетной семьи из села Падун построят дом

Экономика

Воздух на промышленной площадке Тобольска соответствует экологическим нормам

Темури Латария: птицеводческий комплекс удалось построить в рекордно короткие сроки

Российские предприятия обеспечат "ЗапСибНефтехим" стройматериалами и оборудованием

Общество

О тюменском ханстве расскажет любителям истории доцент из Кургана

В Тюменской области откроется региональный образовательный центр "Сириус"

Тюменцы голосуют за самый IТ-активный класс и школу

Спорт

Вопросы спорта и здорового образа жизни обсудят в Тюмени

За приз главы администрации Тюмени поборются гимнастки

В первенстве УФО по дзюдо примут участие более пятидесяти спортсменов из Тюмени

Происшествия

Житель Новосибирска запустил "Оку" на воздушном шаре

В колонию отправится тюменец, уговоривший подростков попробовать наркотики

Водителя "Ауди", сбившего пешехода на улице Пермякова, нашли с помощью камер
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+