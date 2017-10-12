В Тюменской области откроется региональный образовательный центр "Сириус"

Фото из официальной группы образовательного центра "Сириус" в социальной сети "В Контакте"

Образовательный центр по раннему выявлению, развитию и профессиональной поддержке талантливых детей "Сириус", созданный фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина в Сочи, откроет региональное представительство в Тюмени.

Об этом заявил ректор ТюмГУ, депутат Тюменской областной думы Валерий Фальков на пленарном заседании комитета Тюменской областной думы по социальной политике.

"Самая свежая информация: мы уже подписываем соглашение, и в октябре, ноябре или декабре в Тюменской области появится региональный центр "Сириус". Подобных центров выявления и поддержки одаренных детей в стране всего десять. Самый известный - в Сочи. В ближайшее время мы усиленными темпами вместе с правительством области при поддержке губернатора такой центр сделаем и здесь", - рассказал он.

Цель работы такой организации – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

В Сочи такой центр работает круглый год, причем проезд и пребывание для детей бесплатное. Ежемесячно в "Сириус" приезжают 600 детей в возрасте 10-17 лет из нескольких десятков регионов России. Там их сопровождают более 100 преподавателей и тренеров, одновременно повышающих свою квалификацию. Обучение проводят ведущие педагоги спортивных, физико-математических, химико-биологических школ, а также выдающиеся деятели российского искусства в сфере академической музыки, классического балета и изобразительного искусства.

Владислав Соколов