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Житель Новосибирска запустил "Оку" на воздушном шаре

12:38 12 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Ространснадзор оштрафовал жителя Новосибирска, который запустил воздушный шар с автомобилем "Ока" вместо корзины.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в октябре с территории базы отдыха "Пикниковый рай" в районе микрорайона Горский Новосибирска был поднят тепловой аэростат АХ-7 на высоту около 25-30 метров. Прикрепленный к нему автомобиль создал угрозу жизни, здоровью и имуществу лиц, находящихся в зоне подъема аэростата.

Также указывается, что на момент запуска нарушитель не имел действительной медицинской справки о состоянии здоровья, свидетельства пилота и судовой документации. Также он незаконно использовал воздушное пространство класса "С": у него не было разрешения органов ОрВД и плана полета в зоне маневрирования воздушных судов, следующих на посадку в аэропорт Толмачево.

Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку, по ее итогам в отношении новосибирца возбуждены дела об административном  правонарушении. Ространснадзор их рассмотрел и назначил нарушителю штрафы на общую сумму 6 тыс. 700 рублей. Также в Ленинский районный суд Новосибирска направлено исковое заявление о запрете владельцу аэростата осуществлять полеты до устранения нарушений закона.

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Теги: Новосибирск , авиация , прокуратура

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