Тюменцы открывают свое дело по программе "Самозанятость"

trud.admtyumen.ru

Открыть свое дело помогают участникам программы "Самозанятость" специалисты центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района. Нередко этой возможностью пользуются и пенсионеры.

Первое, что необходимо, чтобы стать участником программы - зарегистрироваться в качестве безработного. Затем нужно подать заявление в центр занятости и подготовить бизнес-план. После того, как он будет утвержден на территориальной межведомственной комиссии, необходимо получить свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, сообщает "Мега".

"Сейчас мне 58 и до пенсии остается чуть меньше двух лет. По образованию я юрист, всю жизнь проработал в юридической организации. Сейчас решил начать работать на себя. Опыт у меня большой. О программе узнал в центре занятости, когда обратился к специалистам за поиском работы. 117,6 тысячи рублей - весомая сумма для тех, кто хочет открыть свое дело. На эти деньги я планирую сделать ремонт в помещение и купить оргтехнику", - рассказал Александр Матыпов.

Узнать об условиях программы подробнее можно в центре занятости города Тюмени и Тюменского района по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 204 "В", корп. 3, каб. 304. Телефон "горячей" линии: 8 (3452) 27-36-05. Телефон отдела изучения рынка труда: 8 (3452) 27-36-11.

Соб. инф.