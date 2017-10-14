up

14.10.2017 суббота

EUR 68.1409

USD 57.6196

В Тюмени 1..3 С 2 м/с
ветер северо-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Британские ученые выяснили,что человечество постепенно глупеет

16:00 14 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
medicalcollege.ru

Средний уровень IQ неуклонно падает уже почти 40 лет из-за того, что человечество стареет, а некоторые формы памяти и интеллекта угасают быстрее с возрастом, чем другие.

Об этом заявляют психологи в статье, опубликованной в журнале Intelligence, пишет РИА "Новости"

Примерно в середине 1930 годов американские ученые заметили, что уровень IQ каждого нового поколения людей был заметно выше, чем у их родителей, бабушек и дедушек, в среднем увеличиваясь на три пункта каждое десятилетие. Эта тенденция, получивший имя "эффект Флинна" в честь его первооткрывателя, психолога Джеймса Флинна, не нарушалась на протяжении почти века, и ученые связывали ее с ростом уровня образования, медицины и экономики.

В середине прошлого десятилетия ученые обнаружили, что примерно 30-40 лет назад эффект Флинна перестал работать. Сейчас наблюдается обратная вещь – уровень IQ начал падать, уменьшаясь со скоростью примерно в семь пунктов за столетие.

Открытие этого феномена заставило ученых ожесточенно спорить о том, что именно могло его породить. Общепринятого мнения на этот счет до сих пор нет – многие психологи просто сомневаются, что это так на самом деле, а другие полагают, что это связано с тем, что люди с высоким уровнем образования и интеллекта в среднем реже продолжают род, чем менее образованные категории населения.

Робин Моррис из Королевского колледжа Лондона (Великобритания) и его коллеги раскрыли потенциальную причину этого, проанализировав то, как менялись результаты "половинок" тестов  IQ, измеряющих два разных типа памяти.

Изучив в общей сложности примерно 1,8 тыс. различных тестов, которые проходили жители Британии и ряда других стран Европы, ученые смогли восстановить картину того, как менялась краткосрочная память, помогающая нам решать простые повседневные задачи, и рабочая память, которую человек использует для анализа данных и принятия решений.

Этот анализ раскрыл интересные расхождения. Оказалось, что краткосрочная память в последние 40 лет продолжала улучшаться, тогда как рабочая память, наоборот, следовала тем трендам, которые были открыты в 2004 году.

Пытаясь понять, что могло породить подобные расхождения, ученые обратили внимание на то, что ухудшение этого типа памяти сопровождалось другим, казалось бы, не связанным с этим явлением – увеличением числа пожилых людей, проходивших тесты на сообразительность.

Это совпадение, как считают Моррис и его коллеги, не случайно – рабочая память у пожилых людей работает гораздо хуже, чем у детей и взрослых. В свою очередь, эпизодическая память ухудшается не так сильно с наступлением преклонного возраста, и пожилые люди в этом плане почти не отличаются от молодых людей.

Соответственно, снижение общемирового уровня IQ может быть связано с тем, что население всех стран первого мира, а также России и Китая сегодня стремительно стареет. С другой стороны, ученые не исключают и возможности того, что человечество просто достигло своего "потолка" и дальнейший рост средних уровней IQ подобными темпами просто невозможен.

 

 

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: ученые

Последние новости

16:00 Британские ученые выяснили,что человечество постепенно глупеет
15:33 Правительство одобрило выделение дополнительных средств для детей-инвалидов
15:01 Викуловчан вернули в СССР
14:39 В России вступили в силу новые правила получения водительских прав
14:14 Кулинарный университет открылся в Тюменском колледже водного транспорта
13:42 Юрий Лоза объяснил популярность песни "Despacito"
13:23 Тюменские предприятия обменяли вторсырье на саженцы
13:10 Российские ученые создали систему, способную предсказывать аварии на АЭС
12:22 Тюменские онкологи эффективно борются с раком груди
12:00 Двести шесть лет назад войска Михаила Кутузова одержали победу под Рущуком
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Фельдшерско-акушерский пункт и спортивные площадки построят в Юргинском районе

Пресс-конференция Владимира Якушева в Москве

В Тюменской области фермерским хозяйствам выгодно повышать качество молока

Политика

Иван Квитка: важно разработать стратегию по привлечению молодежи в АПК

Чиновники Сургута пересядут на такси для экономии

Виктор Рейн: подготовка высококвалифицированных кадров — стратегическое направление

Экономика

Семинар "Документационное обеспечение экспортной деятельности" пройдет в технопарке

В Ишиме обновляется парк снегоуборочной техники

В "Жемчужине Сибири" создадут термальный комплекс

Общество

Британские ученые выяснили,что человечество постепенно глупеет

Правительство одобрило выделение дополнительных средств для детей-инвалидов

Викуловчан вернули в СССР

Спорт

Открытый турнир "Боевое братство" соберет сильнейших спортсменов

ФК "Тюмень" оштрафовали за видео, воронежский "Факел" - за использование болельщиками пиротехники

Знаки ГТО получили воспитанники тюменской колонии

Происшествия

Движение по автотрассе Тюмень-Тобольск перекрыто из-за ДТП

На тюменском предприятии погашен большой долг по зарплате

Погибли три жильца горевшего многоквартирника в Сургуте
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+