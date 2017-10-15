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В Нижнем Тагиле четверых подростков спасли из заброшенного карьера

17:31 15 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
ntagil.org

Четырех подростков вытащили из заброшенного карьера полицейские в Нижнем Тагиле.

14 октября в 17 часов 15 минут в дежурную часть полиции Нижнего Тагила поступило сообщение о том, что четверо подростков не могут самостоятельно выбраться из заброшенного карьера в районе улицы Черных. В разговоре с сотрудниками ОВД девочка рассказала, что четверо ее приятелей спустились вниз в карьер и не могут подняться наверх. Сама позвонившая и ее подруга спускаться в карьер отказались, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Свердловской области.

На место были направлены оперативные службы. Прибыв к карьеру, полицейские обнаружили внизу четырех мальчиков. Один из ребят находился на значительном расстоянии от своих товарищей, он был совсем обессилевшим и не мог больше держаться на рыхлой, осыпающейся под ногами земле.

 Старший группы немедленного реагирования Сергей Ламзин принял решение об оказании помощи подростку. Офицер, рискуя своей жизнью, спустился в карьер немного ниже того места, где находился подросток, успокоил его и подставил руки, по которым мальчишка, как по ступенькам, поднялся наверх, где его подхватил и вытащил младший сержант Дмитрий Нефедьев. Еще один из школьников смог выбраться самостоятельно, двух других приятелей из карьера достали спасатели. После осмотра медиками выяснилось, что подростки не пострадали.

Всем подростки оказались одноклассниками, им исполнилось по 13 лет. Ни разу до этого в поле зрения органов внутренних дел семиклассники не попадали, на учете в полиции не состоят, воспитываются в полных, благополучных семьях. Свой поход к старому заброшенному карьеру ребята объяснили любопытством. Не остановили их даже предостерегающие знаки. С ребятами и их законными представителями была проведена профилактическая беседа.

В полиции отметили, что в этом карьере сотрудникам полиции и спасателям уже не раз приходилось спасать детей. Несколько лет назад подобная ситуация закончилась трагедией — погиб первоклассник.

Соб.инф.

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Теги: полиция , подростки , Нижний тагил

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