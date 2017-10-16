Тюменские общественники поделятся опытом с казахстанскими коллегами

Тюменские общественники намерены делиться опытом с казахстанскими коллегами/Фото ИА "Тюменская линия"

Установление контактов с коллегами из Казахстана и определение возможностей для дальнейшего сотрудничества – основные цели деловой части поездки тюменской делегации в административный центр Северо-Казахстанской области.

Представители духовенства, казахстанской диаспоры в Тюменской области, а также общественных организаций посетили Петропавловск 14-15 октября.

О достижении предварительной договоренности по поставке книг на русском языке для русской общины в Петропавловске сообщила председатель тюменского Общества русской культуры Тамара Трунилова. Такой возможностью интересовался руководитель городской общественной организации. В случае необходимости, сообщила она, будет также решаться вопрос о доставке учебной литературы.

"В нашей организации есть библиотекари, представители книжного союза, и мы пообещали, что привезем книги. Что касается учебной литературы, то мы обратимся к нашим ученым-методистам, чтобы они поддержали русскую общину и прислали свои книги, - отметила Тамара Трунилова. – Я тоже член общественной палаты, одна из задач которой - гармонизация межнациональных, межрелигиозных отношений и поддержка связи с соотечественниками. Для реализации этих программ поездка была важной".

Как сообщила Тамара Трунилова, тюменцы заинтересованы в установлении контактов с представителями сферы образования для обсуждения возможных совместных проектов.

О готовности взаимодействовать с казахстанскими коллегами и делиться опытом сообщил руководитель аппарата Общественной палаты Тюменской области Артур Юрьев, который встретился с председателем общественного совета Петропавловска.

"Мы говорили о том, как устроена общественная деятельность в Тюменской области и в России в целом, работа с муниципальными образованиями. В Казахстане общественные советы – структура довольно молодая, поэтому коллеги из Петропавловска не исключают возможности приехать к нам за опытом. Проблемы, с которыми люди обращаются в общественные органы, у нас по большей части идентичны: здравоохранение, ЖКХ, другие социально-значимые сферы. Подход к решению – не конфронтация, а диалог. У них такие же цели", - сообщил Артур Юрьев.

Тюменские общественники намерены делиться опытом с казахстанскими коллегами/Фото ИА "Тюменская линия"

О возможностях сотрудничества говорили представители казачества. Как сообщил помощник атамана Южно-Тобольского отдельского казачьего общества Вадим Родимушкин, стороны имеют много точек соприкосновения.

"Мы находимся на территории одного сибирского казачьего войска. Здесь остались наши две линии, станицы казачьи, традиционная казачья земля. Мы рассмотрим приглашение посетить Астану, которое поступило нам сегодня, казахстанская сторона подумает над приглашением прибыть в Тюмень на наш праздник в декабре", - сообщил он.

Председатель Духовного управления мусульман Тюменской области Зиннат Садыков нанес первый официальный визит в Казахстан для знакомства с духовным руководителем Северо-Казахстанской области.

"Мы быстро нашли общий язык, поскольку являемся сторонниками традиционного ислама. Меня снабдили духовной литературой, мы также обсудили вопросы образования и обговорили возможности дальнейших визитов", - сообщил Зиннат Садыков.

Председатель Издательско-информационного отдела Тобольской митрополии, иерей Григорий Мансуров посетил службу в одном из сел, а также встретился с казахстанскими коллегами.

"Цель визита – общение и приглашение, может быть, риторическое, для кандидатов в священники Петропавловской епархии приезжать на учебу в Тобольскую духовную семинарию", - отметил Григорий Мансуров.

Как отметили представители тюменской делегации, несмотря на краткость и ознакомительную цель визита, поездка оказалась весьма успешной и помогла поднять значимые вопросы международного сотрудничества.

Татьяна Ковалева