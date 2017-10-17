Возможности лесопожарной техники продемонстрировали заводоуковцы

Фото: УМЧС по ТО

Лесопожарную технику показали на выставке сотрудники заводоуковского филиала тюменской авиабазы.

Как сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области, всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне, прошедшая в Заводоуковском городском округе, показала готовность тюменской лесопожарной техники к устранению чрезвычайных ситуаций.

На смотре техники был продемонстрирован вездеход "ТРЭКОЛ", он хорошо справляется с доставкой людей и оборудования на труднодоступные пожары.

Показан был и трактор "Беларус" с плугом и громкоговорителем. Лесники на нем прокладывают минерализованные полосы. Он больше всего понравился пришедшим на выставку школьникам.

Технические характеристики пожарной автонасосной станции ПНС-110 продемонстрировали сотрудники авиабазы. Она может подавать воду из ближайшего водоема до 100-110 литров в секунду. При этом в зависимости от длины рукава и ряда факторов напор воды может достигать 2 км.

Самым востребованным в пожарном деле является малый лесопатрульный комплекс на базе УАЗ-390945. Он тоже есть у заводоуковцев.