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Возможности лесопожарной техники продемонстрировали заводоуковцы

10:05 17 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: УМЧС по ТО

Лесопожарную технику показали на выставке сотрудники заводоуковского филиала тюменской авиабазы. 

Как сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области, всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне, прошедшая в Заводоуковском городском округе, показала готовность тюменской лесопожарной техники к устранению чрезвычайных ситуаций.

На смотре техники был продемонстрирован вездеход "ТРЭКОЛ", он хорошо справляется с доставкой людей и оборудования на труднодоступные пожары.

Показан был и трактор "Беларус" с плугом и громкоговорителем. Лесники на нем прокладывают минерализованные полосы. Он больше всего понравился пришедшим на выставку школьникам.

Технические характеристики пожарной автонасосной станции ПНС-110 продемонстрировали сотрудники авиабазы. Она может подавать воду из ближайшего водоема до 100-110 литров в секунду. При этом в зависимости от длины рукава и ряда факторов напор воды может достигать 2 км. 

Самым востребованным в пожарном деле является малый лесопатрульный комплекс на базе УАЗ-390945. Он тоже есть у заводоуковцев.

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Теги: Заводоуковский городской округ , МЧС , пожарные-десантники

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