Аграрии Тюменской области завершили уборку урожая

Уборка урожая. Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры с площади почти 680 тыс. га.

Первыми в регионе с работами на полях справились хозяйства Армизонского района. Среди предприятий, имеющих площади более 3000 га зерновых, - СПК "Таволжан" Сладковского района. Наивысшая урожайность отмечена в хозяйствах Заводоуковского городского округа - 38 ц/га, а самый большой валовой сбор зерна в Ишимском муниципальном районе - более 212 тыс. тонн.

С завершением уборочной страды тружеников агропромышленного комплекса поздравил губернатор Владимир Якушев. "В этот полевой сезон погода не баловала всех нас теплом, но подарила сравнительно сухую осень. Аграрии в полной мере воспользовались предоставленной возможностью и собрали хороший урожай зерновых. Валовой сбор зерна практически достиг одного миллиона семисот тысяч тонн, что выше уровня предыдущего года на триста тысяч. Урожайность зерновых и зернобобовых культур в целом по области составила 25 центнеров с гектара. Это самый высокий показатель на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока", - подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что в последние годы увеличилась общая потребность региона в зерне. Появились новые животноводческие предприятия: введены в эксплуатацию свиноводческий комплекс в Нижнетавдинском районе, крупная птицефабрика по выращиванию индейки в Юргинском районе, действует завод по глубокой переработке пшеницы в Ишимском районе. Но даже с учетом новых условий собранный урожай полностью обеспечивает возросшие потребности.

"Каравай 2017 года — большая победа каждого из вас! Ваш труд заслуживает глубокого уважения, огромной благодарности и почета. Каждый день вы вносите свой вклад в решение стратегической задачи - обеспечение продовольственной безопасности нашей области и России", - обратился к аграриям Владимир Якушев и поблагодарил их за преданность делу и искреннюю любовь к Тюменской земле.