В Тюмени продолжается благоустройство дворов

Фото ИА "Тюменская линия"

Завершено благоустройство дворов у домов №№44 и 44/2 на ул. Первомайской в Тюмени.

Как сообщает администрация города, там не только проложили тротуары, оборудовали автопарковки, высадили кустарники, но и поставили уличные тренажеры, положили травмобезопасное покрытие. У каждого дома - своя закрытая территория, огороженная шлагбаумом.

Перед проведением работ по благоустройству во дворе прошел ремонт теплотрассы, устроена система водоотведения.

"Проектировщики создают проект с точки зрения строительных норм, а жители исходят из опыта использования данной территории. Например, они подсказали, как лучше разместить пешеходные дорожки и автопарковки", – отметила руководитель управы Калининского округа Марина Артемьева.