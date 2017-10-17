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В Тюмени продолжается благоустройство дворов

10:38 17 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Завершено благоустройство дворов у домов №№44 и 44/2 на ул. Первомайской в Тюмени.

Как сообщает администрация города, там не только проложили тротуары, оборудовали автопарковки, высадили кустарники, но и поставили уличные тренажеры, положили  травмобезопасное покрытие. У каждого дома - своя закрытая территория, огороженная шлагбаумом. 

Перед проведением работ по благоустройству во дворе прошел ремонт теплотрассы, устроена система водоотведения.

"Проектировщики создают проект с точки зрения строительных норм, а жители исходят из опыта использования данной территории. Например, они подсказали, как лучше разместить пешеходные дорожки и автопарковки", – отметила руководитель управы Калининского округа Марина Артемьева.

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Теги: благоустройство дворов

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