В Ярково презентовали социальный проект, получивший поддержку московского фонда

Презентация проекта "Траектория движения" в Ярково. Фото ИА "Тюменская линия"

Социальный проект "Траектория сопровождения" Ярковского муниципального района выиграл грант на сумму 1,9 млн рублей от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из Тюменской области в 2017 году это единственная инициатива, получившая такую поддержку.

Конкурсный отбор инновационных социальных проектов муниципальных образований проводился в третий раз. В этом году в фонд поступило 95 заявок из разных регионов России, из которых победителями стали 23 идеи. В прошлые годы победителями конкурсного отбора из Тюменской области становились Юргинский район и город Ялуторовск.

Презентация проекта "Траектория движения" в Ярково. Фото ИА "Тюменская линия"

Проект "Траектория сопровождения" направлен на создание эффективной районной многоуровневой системы профилактики социального сиротства, сохранение и восстановление семейного окружения ребенка, реабилитацию семей группы риска.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" во время презентации идеи в думе Ярковского района начальник отдела социальной защиты населения Ярковского района Елена Колчанова, сумма, запрашиваемая у фонда, не покроет всех расходов.

Презентация проекта "Траектория движения" в Ярково. Фото ИА "Тюменская линия"

Для реализации проекта необходимо почти 2,9 млн рублей. Помимо поддержки Фонда сюда заложены собственные средства заявителя в размере чуть больше 376 тыс. рублей, а также спонсорская поддержка — 600 тыс. рублей.

"Сроки реализации проекта: с первого апреля 2018 года по 30 сентября 2019. Он предполагает участие детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из замещающих семей, детей-инвалидов, и семей, в которых есть родители-инвалиды. Также мы задействуем семьи, которые требуют социального сопровождения, - пояснила Елена Колчанова. — Почему траектория сопровождения? Потому что это несколько дорог, по которым мы планируем идти. Здесь и повышение родительских компетенций, и создание службы наставников, создание групп выходного дня, где родители вместе с детьми будут проводить свободное время. Также мы планируем запустить собственный интернет-ресурс, благодаря которому родители смогут в режиме онлайн получать психологическую, социальную и иную помощь".

Презентация проекта "Траектория движения" в Ярково. Фото ИА "Тюменская линия"

Из особо крупных приобретений в смете значится: оснащение комнаты психолога, приобретение столярной мастерской для Ярковской школы, проведение исторических игр, закупка формы для юных дружинников, привлечение служб психологов из областного центра.

Член общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области Виолетта Кураш в приветственном слове к участникам проекта отметила, что данный проект закроет возникающие проблемы в сложных семьях с самого начала.

Презентация проекта "Траектория движения" в Ярково. Фото ИА "Тюменская линия"

"Траектория сопровождения является особо значимым для нашей области проектом. Социальное сиротство — это острая проблема как для отдельного региона, так и для всей страны в целом. Эта инициатива поможет исключить ситуации, при которых ребенок остается брошенным. Общественный совет при департаменте активно поддерживает подобные идеи. Уверена, что мои коллеги всегда смогут прийти на помощь и оказать поддержку в реализации этого проекта. Участники могут смело к нам обращаться, звонить, писать. Мы - за семью!", - отметила Виолетта Кураш.

В настоящее время в Ярковском районе проживают около 90 замещающих семей, в которых воспитываются более 160 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Презентация проекта "Траектория движения" в Ярково. Фото ИА "Тюменская линия"

Одна из таких семей — семья Лисьих — выступит в "Траектории движения" в качестве наставника для семей, которые не справляются самостоятельно. Инициатива исходила от самого семейства, в котором сегодня воспитывают 10 детей.

"Я мать десяти детей. Четыре кровных и шесть приемных. Наша семья как приемная образовалась в 2008 году, - рассказала многодетная мать Ольга Лисьих. - Мы будем наставниками семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Мы постараемся помогать им чем сможем. По любому вопросу. Старшему сыну скоро исполнится 30 лет, так что опыт есть".

При этом, по словам многодетной мамы, самые частые проблемы, с которыми сталкивается семья, взявшая на воспитание первого ребенка — это осознание нового члена семьи как личности.

Презентация проекта "Траектория движения" в Ярково. Фото ИА "Тюменская линия"

"Надо признать, что этот ребенок уже появился. Надо привыкать к его мнению. Я думаю, что у людей с добрым и открытым сердцем таких проблем никогда не возникнет. Не хочу хвастаться, но в нашей семье с детьми таких разногласий не возникало. Они сразу, перешагнув порог нашего дома, стали нашими, родными", - рассказала Ольга Лисьих.

Всего в Тюменской области проживают более 6,3 тыс детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них более 6,1 тыс – имеют приемные семьи. За последние семь лет число детей, оставшихся без попечения родителей и переданных на воспитание в семьи, увеличилось с 73% до 96%. В организациях для детей-сирот по-прежнему остаются около 250 детей.

Владислав Соколов