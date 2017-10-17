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Тюменка за деньги согласилась стать главой подставной фирмы

15:10 17 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: прокуратура РФ

34-летняя тюменка пойдет под суд за предоставление подложного документа.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, в сентябре 2016 года дама за денежное вознаграждение согласилась стать номинальным учредителем и руководителем одной из тюменских фирм, которая могла быть использована для  финансовых афер.

Она предоставила в налоговую инспекцию пакет документов для регистрации предприятия. Налоговая инспекция внесла необходимые записи в единый государственный реестр юридических лиц, и женщина стала учредителем и руководителем коммерческой фирмы.  

Она открыла в банке счет, пароль и ключ от него передала лицу, которое подбило ее на это нарушение закона. Он стал и фактическим владельцем ее электронной подписи.

Уголовное дело направлено в суд. 

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Теги: происшествие , прокуратура

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