Тюменцы могут поддержать землячку на проекте "Вдали от столиц"

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменка Любовь Бровко вышла в финал Всероссийского проекта "Вдали от столиц". Теперь ее шансы на победу будут зависеть от пользовательского голосования.

Поддержать участников можно до 30 октября. Для этого нужно набрать в поисковой системе "вдали от столиц" и сделать свой выбор.

Отметим, что всего на победу претендуют представители около 40 городов и муниципалитетов. Вместе с тюменкой в финал вышли участники из Ростова-на-Дону, Красноярска, Читы, Воронежа, Белой Холуницы, Саяногорска, Комсомольска-на-Амуре. Среди них есть те, кто возрождает деревянное зодчество, туризм, организовывает фестивали поэзии, работает с учениками сельских школ, занимается благотворительностью и помогает пожилым людям. Узнать о них подробнее можно в Google Поиске.

"Каждый из участников проекта в какой-то момент совершил очень хороший поступок — начал дело, которое изменило жизнь его и окружающих людей. Мне было очень интересно увидеть проекты со всех уголков России и оценить идеи, которые реализуются в сферах современных технологий, туризма, образования и многих других. Теперь вы тоже можете отдать свой голос за них. Выбор будет трудным", — отметил руководитель компании "Додо Пицца" Федор Овчинников.

Всего отбор прошли более 2 тыс. проектов со всей страны. Команда экспертов отобрала из них более 600 проектов они размещены на официальном сайте проекта и в Google Картах. После жюри определило по шесть финалистов в каждой из семи категорий — всего 42 проекта. Истории участников оценивали музыкант Илья Лагутенко, режиссер и продюсер Егор Кончаловский, популярный техноблогер Валентин Петухов, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, руководитель компании "Додо Пицца" Федор Овчинников и автор и ведущий программы "Центральное телевидение" на НТВ Вадим Такменев.

"Жюри отобрало самые интересные истории, но кто из них станет победителем, решать вам! Мы очень рады, что проект вызвал такой отклик у жителей регионов. По заявкам участников, размещенных на Google Картах, очень приятно изучать географию нашей страны. Пользователям будет из чего выбирать", — считает глава Google Россия Дмитрий Кузнецов.

Победителей объявят в начале ноября 2017 года в Москве. Их проекты станут известными по всей России, сообщает пресс-служба Google.