Капитальный ремонт внутридомовых систем электроснабжения проводится в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия"

Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения в шести многоквартирных домах завершены в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба администрации города, речь идет о домах по адресам: ул. Революции, 1 А, 2, ул. Калинина, 3, ул. Тюменская, 57, ул. Тимирязева, 4 А, ул. Серова, 23. Работы проводились в рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта на 2015-2017 годы.

При осуществлении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения на объектах выполнены работы, включенные в проектно-сметную документацию: установлены вводно-распределительные устройства, заменены светильники на лестничных клетках, в подвальных помещениях, на чердаках и общедомовые распределительные щиты, устаревшая алюминиевая проводка уступила место медной (с устройством заземления).

В процессе проверки качества выполненных работ по капитальному ремонту недостатки не выявлены. В настоящее время внутридомовые инженерные системы электроснабжения введены в эксплуатацию.