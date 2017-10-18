В Уватском районе собрали высокий урожай картофеля и заготовили больше сена

Фото: АПК ТО

План по уборке сельскохозяйственных культур и заготовке грубых кормов в Уватском районе полностью выполнен. Об этом сообщает районная администрация. Корма направят не только на нужды местных жителей, но и в соседние регионы.

В 2017 году увеличилась площадь посева зерновых культур, валовый сбор зерна составил 461 тонн. Для сравнения, в 2016 году сбор составил 298 тонн.

Что касается картофеля. то его нынче и посеяли больше, и собрали. Его общий валовый сбор – 1 тыс. 75 тонн (в прошлом году – 770 тонн).

Производство сена выросло с 3 тыс. 832 тонн общего валового сбора до 4 тыс. 86 тонн. Это произошло за счет применения новой, высокопроизводительной техники и ранневесеннего боронования.