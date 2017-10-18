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Владимир Якушев принял участие в заседании высшего совета партии "Единая Россия"

13:15 18 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
er.ru

Руководители рабочих групп высшего совета партии "Единая Россия" представили членам бюро высшего совета партии проекты докладов по важнейшим направлениям развития страны: "Реализация внешней политики", "Государственное и политическое строительство" и "Благосостояние и социально-экономическое развитие". 

Участие в расширенном заседании принял губернатор Тюменской области Владимир Якушев. 

Как заявил председатель высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов, окончательные варианты докладов станут основой для разработки рекомендаций по политической стратегии партии.

Координатор рабочей группы по реализации внешней политики, член высшего совета партии Вероника Крашенинникова подчеркнула, что доклад группы состоит из предложений высшего совета партии, предложений глав регионов, а также привлеченных экспертов. По ее словам, необходимо определить роль партии в реализации внешней политики государства и дать новые предложения по стратегии действий государства на международной арене исходя из принципов справедливости, суверенитета, верховенства права, а также соблюдения внутренних интересов РФ.

"Мы понимаем, что цели и задачи внешней политики – обеспечение безопасности и суверенитета, создание благоприятных условий для устойчивого роста экономики и повышения благосостояния народа. Внешняя политика должна быть направлена на решение внутренних задач – и этого принципа мы придерживаемся, он отображен в программе партии "Единая Россия", - заявила Крашенинникова.

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Теги: Борис Грызлов , Единая Россия , Владимир Якушев

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