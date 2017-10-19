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Ишимские медики дадут благотворительный концерт в помощь больным малышам

13:24 19 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Большой концерт ради маленьких жизней решили организовать сотрудники областной больницы № 4  в концертном зале им 30-летия ВЛКСМ 21 октября в 12 часов.

В мероприятии примут участие медицинские работники и представители культуры: вокалисты, танцевальные коллективы. Все собранные средства будут перечислены на лечение детей, больных раком.

Чтобы внести свою лепту в благое дело, достаточно приобрести билет на концерт в кассе культурного учреждения. Цена билета - 150 рублей.

"Сейчас все жители Ишима ждут и надеются на выздоровление маленькой землячки Анечки Коровиной, которая находится в Санкт-Петербурге на лечении. Люди из Ишима, Приишимья и со всех уголков страны активно откликнулись на призыв ее родителей о помощи. Возможно, именно ваше участие в концерте поможет тем ребятишкам, которые в этом нуждаются, и даст им шанс на выздоровление", - подчеркнула руководитель пресс-службы лечебного учреждения Жанна Стрижак.

Соб. инф.

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Теги: дети , Ишим , онкология

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