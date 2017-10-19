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Тюменцев просят критически отнестись к презентациям "Кулинарного шоу"

12:51 19 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
papinaeda.ru

Продажа кухонной посуды на презентациях "Кулинарного шоу" в Тюменской области осуществляется путем заключения кредитного договора с очень высокими процентами. Об этом предупреждает региональное управление Роспотребнадзора. 

Сотрудники сомнительной фирмы рассказывают на частных презентациях о невероятных достоинствах посуды,  демонстрируют кастрюли и готовят в них различные блюда. Затем участников уговаривают купить посуду, за которую надо заплатить часто около 60 тыс. рублей. Для этого предлагают заключить кредитный договор. Вернуть покупку потом нельзя. 

Жалобы от потребителей, оказавшихся в долгах, уже начали поступать из Ялуторовска, Заводоуковска, Юрги.

Сообщается, что потребителей до передачи денежных средств не информируют о том, что посуда возврату или обмену не подлежит. Фактически граждане, не читая, подписывают документы.

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Теги: Роспотребнадзор , Ялуторовск , Заводоуковск , Юрга

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