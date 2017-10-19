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Депутаты городской думы поддержали налоговые льготы для инвесторов

12:40 19 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
duma.tyumen-city.ru

Налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков в Тюмени, начинают приносить свои плоды. Этот факт отметил директор департамента финансов и налоговой политики городской администрации Андрей Пилипчук на заседании постоянной комиссии городской думы по бюджету, налогам и финансам. В течение семи лет, начиная с 2010 года от уплаты земельного налога, решением депутатов, освобождались организации и индивидуальные предприниматели, которые строили и эксплуатировали объекты спорта.

"Согласно отчетам выполнения муниципальной программы о развитии физической культуры и спорта в Тюмени, доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом ежегодно растет, - подчеркнул он. - Если в 2012 году она составляла 28% к среднегодовой численности населения составляла 28%, то в 2016 году этот показатель уже составил 34%, а прогнозируемое значение на 2017 год составляет 36,5%. Ожидается, что в 2018 году он вырастет до 38,6%. Аналогичная же динамика наблюдается в детском спорте. В 2012 году в специализированных спортивных учреждениях занималось 23% детей от 6 до 15 лет. В 2016 году уже 38,8%, на 2017 год прогнозируемый показатель 40%, на 2018 год прогнозируемое значение определено в размере 43%".

Члены комиссии единогласно поддержали предложение администрации Тюмени о продлении льготы для этой категории налогоплательщиков и в 2018 году.

Этим же решением предлагается освободить от земельного налога организации, являющиеся держателями инвестиционных проектов в соответствии с законом Тюменской области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской области" и осуществляющие реконструкцию существующих производственных объектов в  Тюмени для размещения логистических складских комплексов и строительство объектов их инфраструктуры в городе Тюмени.

"В ноябре прошлого года было заключено инвестиционное соглашения между правительством Тюменской области и ООО "Лого Центр", предметом которого является взаимодействие сторон в реализации инвестпроекта по реконструкции существующих производственных объектов для размещения логистического складского комплекса, строительству объектов его инфраструктуры с общим объемом капвложений 1,5 млрд рублей. Объект общей площадью чуть более 39 тысяч квадратных метров будет располагаться по улице Камчатской", - пояснил Андрей Пилипчук.

От уплаты земельного налога в размере 50% в 2018 году предлагается также освободить организации по производству стального проката с проектной мощностью не менее 545-500 тонн в год.

"На территории Тюмени реализуется инвестиционный проект по строительству завода по производству сортового проката, который направлен на обеспечение Тюменской области металлопрокатом, необходимым для развития строительного комплекса, - пояснил Андрей Пилипчук. - Строительство завода ведется в рамках договора о сотрудничестве между Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) и правительством Тюменской области. Проектная мощность завода составляет 545,6 тыс. тонн сортового проката в год, срок реализации проекта и выход на проетную мощность до 2020 года".

Общий объем недополученных доходов в бюджет города в случае установления данной налоговой льготы по всем предлагаемым дополнительным категориям налогоплательщиков, по данным администрации Тюмени, может составить 10 млн 67 тысяч рублей.

Члены постоянной комиссии городской думы по бюджету, налогам и финансам поддержали предложения администрации о предоставлении налоговых льгот в 2018 году. Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании городской думы.

Борис Олейник

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Теги: инвестиционные проекты , налоговые льготы , инвесторы , гордума

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