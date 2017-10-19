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Заболевания легких обсудят тюменские врачи на конференции российского общества терапевтов

13:35 19 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Заболевания легких обсудят тюменские врачи на конференции российского общества терапевтов/Фото пресс-службы ТюмГМУ

Новые методики лечения и результаты исследований в кардиологии, эндокринологии, диетологии, гастроэнтерологии, гепатологии, пульмонологии, нефрологии, отоларингологии и клинической фармакологии представляют участники Межрегиональной научно-практической конференции российского научного медицинского общества терапевтов. Мероприятие проходит в тюменском технопарке. 

Участие в форуме принимают тюменские практикующие медики, аспиранты, ординаторы и студенты старших курсов Тюменского медицинского университета. 

Доклады и мастер- лассы представят гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Омска, а также преподаватели ТюмГУ. 

В числе участников - академик РАН, президент Российского научного медицинского общества терапевтов Анатолий Мартынов, президент национального научно-практического общества скорой медицинской помощи и Международного общества по изучению возрастной инволюции Аркадий Вёрткин, главный кардиолог УФО Сергей Шалаев.

"К нам приехали гости, представляющие ведущие образовательные и научные учреждения. Программа конференции интересна, в ней много практических вопросов. Нам предстоит разбор конкретных, в том числе нетипичных случаев заболеваний. Участники форума узнают, как поставить диагноз, как определиться с тактикой лечения. Думаю, что такие мастер-классы будут очень полезны практикующим врачам", - сообщил проректор по научно-исследовательской работе и инновационной политике ТюмГМУ Иван Петров.

Заболевания легких обсудят тюменские врачи на конференции российского общества терапевтов/Фото пресс-службы ТюмГМУ

О насыщенной программе форума говорит академик РАН, президент Российского научного медицинского общества терапевтов. Анатолий Мартынов в Тюмени бывает часто, отмечает высокий уровень медицины и хорошую подготовку выпускников тюменского медицинского вуза. 

"Мы не только учим, но и сами учимся, опыт местных медиков нам важен. Современная медицина развивается очень быстро, отечественные и европейские клинические рекомендации, основополагающие документы для врача, меняются в среднем каждые четыре года. Ряд докладов будет посвящен именно этим изменениям. Важно и то, что медики устанавливают и укрепляют связи и делятся опытом, а также получают информацию от фармацевтических фирм, которые также участвуют в форуме. По итогам конференции врачи получают документ государственного образца, и он будет зачтен при аккредитации", - рассказал Анатолий Мартынов.

Как отметил академик РАН, участники конференции будут говорить о широком спектре заболеваний, которые чаще всего встречаются на территории страны. Для тюменских медиков одним из самых интересных может стать вопрос о диагностике и лечении легочных заболеваний, характерных для районов с резким изменением климата в течение года. Этому вопросу посвящен большой блок форума.  

Татьяна Ковалева

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Теги: ТюмГМУ , тюменский технопарк , медицина , терапевт

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