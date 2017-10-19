Тоболяки стали лучшими по профессии в межрегиональном конкурсе

Фото: Тобольская промышленная площадка

Сотрудники Тобольской промышленной площадки - электросварщик ручной сварки Александр Анисимов и аппаратчик гидратации Рамиль Бакиев - стали победителями в финале конкурса "Лучший по профессии" среди предприятий СИБУРа.

В Тюмени состоялись межрегиональные соревнования, собравшие 28 участников. Как сообщает Тобольская промышленная площадка, они впервые проводились по высоким международным стандартам чемпионата "WorldSkills". Поэтому победить в них было непросто.

Профессиональный чемпионат включал номинации: "Промышленная автоматика", "Электромонтаж", "Сварочные технологии", "Лабораторный химический анализ". Причем "Аппаратчик химических производств" – это новая компетенция, которая пока не входит в систему Worldskills.

Александр Анисимов и Рамиль Бакиев ранее стали победителями конкурса в Тобольске. Теперь они представляли город на корпоративном чемпионате и вновь победили.