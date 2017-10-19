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Женская сборная России по биатлону приступила к тренировкам в Тюмени

16:09 19 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Женская сборная России по биатлону приступила к тренировкам в Тюмени, biathlonrus.com/

Биатлонистки сборной России приступили к тренировкам в Тюмени. В "Жемчужине Сибири" в составе команды будут тренироваться: Ирина Старых, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Ольга Подчуфарова, Виктория Сливко, Ирина Услугина. Тюменский сбор продлится до 8 ноября.

Екатерина Юрлова-Перхт по согласованию с тренерским штабом и руководством СБР ближайший сбор, начиная с 20 октября, проведет в Санкт-Петербурге.

Старший тренер женской сборной Сергей Коновалов рассказал о том, что в первый день сбора биатлонистки проделали хорошую лыжную работу.

"Все конечно рады снова тренироваться на снегу. В Тюмени созданы отличные условия для тренировок. Есть круг на 2,5 километра, протянутый до стрельбища. Так что все сделано для полноценной работы", - подчеркнул он.

По словам тренера, спортсменкам нужно набрать объем на лыжах, чтобы потом уже переходить к скоростной работе. Помимо этого в Тюмени будут проводить комплексные тренировки по стрельбе, сообщают в СБР.

Соб.инф.

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Теги: сборная России , Жемчужина Сибири , СБР , биатлон

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