Женская сборная России по биатлону приступила к тренировкам в Тюмени

Женская сборная России по биатлону приступила к тренировкам в Тюмени, biathlonrus.com/

Биатлонистки сборной России приступили к тренировкам в Тюмени. В "Жемчужине Сибири" в составе команды будут тренироваться: Ирина Старых, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Ольга Подчуфарова, Виктория Сливко, Ирина Услугина. Тюменский сбор продлится до 8 ноября.

Екатерина Юрлова-Перхт по согласованию с тренерским штабом и руководством СБР ближайший сбор, начиная с 20 октября, проведет в Санкт-Петербурге.

Старший тренер женской сборной Сергей Коновалов рассказал о том, что в первый день сбора биатлонистки проделали хорошую лыжную работу.

"Все конечно рады снова тренироваться на снегу. В Тюмени созданы отличные условия для тренировок. Есть круг на 2,5 километра, протянутый до стрельбища. Так что все сделано для полноценной работы", - подчеркнул он.

По словам тренера, спортсменкам нужно набрать объем на лыжах, чтобы потом уже переходить к скоростной работе. Помимо этого в Тюмени будут проводить комплексные тренировки по стрельбе, сообщают в СБР.

Соб.инф.