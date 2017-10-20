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Волонтеры помогут в организации акции "Ночь искусств" в Тобольске

12:27 20 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
tiamz.ru

Волонтеры готовятся к Всероссийской акции "Ночь искусств" в Тобольске.

В Тобольском музее заповеднике они обсудили нюансы предстоящей акции и познакомились с площадками. 

4 ноября для гостей музея будут открыты восемь музейных комплексов: Губернская судебная управа, научная библиотека, Тюремный замок, Рентерея, Дворец наместника, семейный музейный центр "Камелек", Гостиный двор и Дом мастеров.

По традиции, помогать музейщикам справиться с потоком посетителей будут волонтеры из числа студентов средних и высших учебных заведений города. Н

В 207 году акция "Ночь искусств" в ТИАМЗ пройдет под общим названием "Искусство как профессия". Подробная программа всех мероприятий акции размещена на сайте музея.

tiamz.ru

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Теги: Тобольск , Ночь искусств , волонтеры

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